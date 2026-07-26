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La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue el estreno de la cuarta temporada

La cuarta temporada se estrenará a las 20:30 horas

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La espera terminó. La Casa de los Famosos México 2026 inicia este domingo 26 de julio con una gala en la que los nuevos habitantes ingresarán al reality y comenzarán una convivencia marcada por alianzas, estrategias y conflictos.

La cuarta temporada se estrenará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Las Estrellas, con Galilea Montijo nuevamente al frente de la conducción. Odalys Ramírez y Diego de Erice encabezarán las galas diarias, mientras Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff participarán en los programas especiales.

Esta edición incorporará tres habitaciones temáticas y un sistema de votación internacional que permitirá al público de otros países apoyar a sus participantes favoritos. Además, la transmisión continua estará disponible en ViX Premium, con una función de multiventana para seguir diferentes espacios de la casa.

Sigue en este live el minuto a minuto del estreno, el ingreso de los habitantes, las primeras reacciones y todas las sorpresas de La Casa de los Famosos México 2026.

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