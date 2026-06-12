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Fiscalía de Sonora detiene a dos prófugos localizados en Estados Unidos por tentativa de homicidio y delitos familiares

En dos casos sin relación entre sí, la FGJES detuvo a Carlos Javier “N” y a Leonel “N”

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Carlos Javier "N" a la izquierda y Leonel "N" a la derecha. Crédito: FGJES
Carlos Javier "N" a la izquierda y Leonel "N" a la derecha. Crédito: FGJES

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este 11 de junio los detalles de dos capturas distintas logradas con apoyo de autoridades de Estados Unidos. Se trata de un hombre buscado por tentativa de doble homicidio en San Luis Río Colorado y otro deportado por una orden de aprehensión por incumplimiento de obligaciones familiares en Agua Prieta.

Ambos casos, sin relación entre sí, ilustran la coordinación binacional que la FGJES ha impulsado para dar cumplimiento a mandamientos judiciales pendientes.

En el primero, Carlos Javier “N”, de 38 años, fue detenido al cruzar de regreso a México luego de que autoridades estadounidenses lo rastrearon durante semanas en San Luis, Arizona, donde residía tras huir de Sonora.

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En el segundo, Leonel “N”, de 33 años y originario de Agua Prieta, fue puesto a disposición de la AMIC por la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser deportado y entregado en la garita de Nogales.

Carlos Javier “N” atacó a dos hombres con machete y tubo metálico en junio de 2025

Los hechos que originaron la captura de Carlos Javier “N” ocurrieron la madrugada del 8 de junio de 2025, entre la 1:50 y las 2:15 horas, en un domicilio de la colonia Reforma de San Luis Río Colorado.

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Según las indagatorias reveladas por la FGJES, las víctimas —identificadas como Eliseo “N” y Jonathan Eliseo “N”— convivían con otras personas y consumían bebidas alcohólicas cuando el ahora detenido inició la agresión.

Carlos Javier “N” presuntamente atacó primero a Eliseo “N” con un machete y un tubo metálico, causándole lesiones en la cabeza y el rostro. Cuando Jonathan Eliseo “N” intentó intervenir para auxiliar a la primera víctima, el imputado lo agredió también con el machete y le provocó lesiones en el tórax, el pulgar izquierdo, el antebrazo derecho y la mano derecha.

Primer plano de un hombre con camisa gris, manos esposadas al frente, flanqueado parcialmente por dos agentes de policía.
Fue detenido tras cruzar desde EEUU a México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los agredía, Carlos Javier “N” presuntamente amenazaba de muerte a las dos víctimas.

Las autoridades revelaron que la violencia no se detuvo ahí. Al intentar retirarse del lugar a bordo de una Toyota 4Runner del año 1997, Eliseo “N” fue perseguido por el agresor, quien golpeó el vehículo con el machete y el tubo, dañando el parabrisas, las puertas, los marcos de ventanas y la defensa trasera.

Las víctimas lograron abandonar el lugar, lo que impidió que fueran asesinados.

Tras los hechos, Carlos Javier “N” cruzó hacia San Luis, Arizona, donde estableció su residencia. Autoridades estadounidenses lo monitorearon durante el seguimiento binacional y documentaron sus desplazamientos:

  • Primero utilizó una pickup de la marca Ford, modelo F-150, que remolcaba un automóvil Honda.
  • Luego condujo una Jeep modelo Grand Cherokee 
  • Finalmente utilizó un Nissan Altima, vehículo en el que cruzó de regreso a territorio mexicano

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora lo interceptaron al momento del cruce.

Leonel “N” acumulaba antecedentes por violencia familiar desde 2021

El otro caso es derivado de una orden de aprehensión contra Leonel “N”, girada desde el 27 de marzo de 2025 dentro de la causa penal correspondiente por incumplimiento de obligaciones familiares, en perjuicio de una menor de edad.

Las investigaciones de la FGJES establecieron su probable responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones legales de asistencia y manutención.

La captura se hizo posible luego de que Leonel “N” fue deportado por autoridades de Estados Unidos y entregado inicialmente a la Fiscalía General de la República en la garita de Nogales.

La FGR lo puso a disposición de elementos de la AMIC, quienes ejecutaron el mandamiento judicial pendiente.

El imputado no era desconocido para las autoridades. De acuerdo con registros institucionales, acumulaba antecedentes por violencia familiar en 2021 y 2022, además de una investigación previa por incumplimiento de obligaciones familiares registrada en 2023.

Una vez ejecutada la orden, Leonel “N” fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Agua Prieta, donde quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional que habrá de definir su situación legal.

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