Cae en Colima “El Chuy Roñas”, objetivo prioritario vinculado al Cártel de Los Mezcales

El operativo fue realizado por autoridades federales y estatales. Crédito: Gobierno de Colima

Personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima en coordinación con otras instituciones detuvieron a José de Jesús “N”, de 30 años, mejor conocido como “El Chuy Roñas” o “El Venado”, e identificado como integrante del Cártel de Los Mezcales.

Al momento de su captura, el hombre contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado en grado de tentativa.

Además de la orden, José de Jesús “N” fue señalado por presuntos delitos contra la salud y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos legales en su contra.

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El Cártel de Los Mezcales o “Los Mezcales” son identificados como un grupo delictivo con presencia en diversos municipios de la entidad. A inicios de este 2026 fue revelada una posible alianza con “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Marina y SSPC ejecutaron el operativo de forma coordinada

La captura fue resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Marina y la SSPC estatal, en el marco de los operativos permanentes que mantiene la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima.

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El organismo agrupa a instituciones de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de localizar objetivos prioritarios y desarticular estructuras criminales en la entidad.

Una vez detenido, José de Jesús fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El proceso legal en su contra continuará tanto por los delitos que motivaron la orden de aprehensión como por los presuntos delitos contra la salud.

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Los Mezcales es identificado por las autoridades como un grupo delictivo de origen local con presencia en distintos municipios de Colima. La organización figura entre los objetivos prioritarios de las acciones operativas conjuntas desplegadas en el estado.

En el comunicado de prensa emitido este 11 de junio con motivo de la detención de “El Chuy Roñas”, la Mesa de Coordinación Estatal solicitó a la ciudadanía reportar cualquier hecho delictivo al número de emergencias 911 o a la línea de denuncia anónima 089.

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Golpes a la estructura de Los Mezcales en semanas recientes

La detención de “El Chuy Roñas” se sumó a una serie de capturas que las autoridades ejecutaron contra la organización en las semanas previas.

El Blanco y Héctor Miguel "N" de Los Mezcales. (Gobierno de Colima)

El 8 de junio, la Mesa de Coordinación informó el arresto de Francisco Javier “N”, alias "Blanco“, identificado como coordinador de célula de sicarios, junto con Héctor Miguel “N”, señalado como encargado de tareas logísticas y de comunicación con integrantes del grupo en otras entidades.

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Ambos contaban con órdenes de captura por feminicidio en grado de tentativa, derivado de hechos registrados en Yucatán.

“Blanco” habría ganado relevancia al interior de la organización tras la captura de José Luis “N”, alias “Billyboy”, dada a conocer el 13 de mayo de 2026.

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Autoridades estatales y federales participaron en la captura de Billyboy. Foto: SSPC Colima

Las autoridades identificaron a “Billyboy” como presunto jefe de sicarios de Los Mezcales y lo vincularon con diversos delitos de alto impacto en la entidad. Su arresto se concretó en el marco de la operación conjunta denominada “Goya”, con participación de la Marina, la SSPC federal y la SSPC estatal.

La Mayiza anunció alianza con Los Mezcales para enfrentar al CJNG

El contexto de los operativos se enmarca en un reacomodo del mapa criminal en Colima. Durante la madrugada de pasado 20 de enero, Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, desplegó mantas en municipios como Villa de Álvarez, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo para anunciar públicamente su alianza con Los Mezcales.

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Mantas atribuidas a Los Mayos del Cártel de Sinaloa. (Redes sociales)

Uno de los mensajes señaló: “Estos muchachos de mezcal ya no están solos... Pura gente del MZ MF Mayito Flaco ya está en Colima”.

La alianza abrió un nuevo frente contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

Indagatorias previas de este medio señalan que Los Mezcales se separaron del CJNG en 2022 tras desacuerdos por el reparto de ganancias y el control de rutas de tráfico de drogas. Desde entonces, la organización habría concentrado sus operaciones en extorsión, narcomenudeo, cobro de piso y disputas territoriales en municipios costeros y conurbados del estado.

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