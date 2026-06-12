México

Entre el bloque negro, colectivos de búsqueda y la CNTE, la otra cara de la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca

Los manifestantes se hicieron presentes en distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente en el Zócalo y Calzada de Tlalpan

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Un grupo de agentes de policía, identificables por uniformes con el logo de "INTELIGENCIA POLICÍA SSC" y banderas mexicanas, detiene a una mujer en un espacio público.. Crédito: Narcopolíticos

En los últimos días, el panorama para llevar a cabo la inauguración del Mundial 2026 fue puesto en duda debido a que distintos colectivos y organizaciones tomaron las calles y avenidas principales de la Ciudad de México para manifestarse, mostrando su inconformidad con la respuesta gubernamental sobre algunas demandas que reflejan la deuda del Estado mexicano con estos sectores.

Ni el evento inaugural ni el primer partido México vs. Sudáfrica fueron motivo para frenar las movilizaciones de este 11 de junio, tras un discurso endurecido y con la esperanza de que los reflectores internacionales amplifiquen su demandas de manera internacional, los manifestantes formaron parte del arranque de la fiesta futbolera.

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Madres buscadoras llegaron al Azteca

La movilización de las madres buscadoras comenzó la noche del 10 de junio, con una acción llamada "Iluminemos la búsqueda: caminata por los desaparecidos”, aún cuando advirtieron que sería un acto pacífico, el secretario de Gobernación de la CDMX, César Cravioto, se plantó frente a quienes protestaban para hacerles saber que no les permitirían el paso hasta el Estadio Azteca.

Con una valla de policías y vehículos que les bloqueaban el paso, algunas madres subieron a los camiones para mostrar su inconformidad, tras la negativa para poder cruzar y llegar al punto deseado, se retiraron adelantando que este jueves en punto de las seis de la mañana regresarían a las calles para manifestarse.

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A su llegada en Calzada de Tlalpan este 11, los colectivos de familias buscadoras fueron acompañados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sin embargo, una valla de “servidores públicos voluntarios”, quienes portaban playeras blancas, eran el primer bloque, funcionarios del gobierno capitalino advirtieron que estas personas tenían el objetivo de evitar confrontaciones con la policía.

La mujer señaló que muchos de sus compañeros marchistas no llegaron al destino. (Infobae)

Durante el avance de los manifestantes, alrededor de las 11:30 de la mañana, algunos encapuchados retiraron la reja de protección del Tren Ligero. Pese a los obstáculos, algunos integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas lograron llegar a la entrada B que da al acceso de la puerta siete del Coloso de Santa Ursula.

Madres y familiares de víctimas de desaparición buscan exhibir la crisis que atraviesa México, misma que ya suma más de 133 mil personas desaparecidas, es por eso que a su paso fueron colocando fichas de búsqueda con el rostro de sus seres queridos, además, ante los medios internacionales que también cubren estas protestas, de manera colectiva intervinieron playeras de la Selección Mexicana con el objetivo de que el mensaje trascienda a nivel mundial.

La CNTE y el bloque negro también se hicieron presentes en la inauguración

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio a conocer su rechazo al acuerdo ofrecido por el gobierno de Sheinbaum, luego de que el día 10 de junio sostuvieran el cuarto encuentro entre la Comitiva Nacional del magisterio y los titulares de las Segob, ISSSTE y la SEP.

Posterior al anuncio anterior, dieron a conocer que el plantón en el Zócalo se quedará instalado y advirtieron que se movilizarían para intentar acceder a las afueras del Estadio Ciudad de México.

En este caso, es ampliamente sabido que Mario Delgado, titular de la SEP, ha ofrecido la desaparición de la USICAMM -trazando una ruta legislativa que culminaría en diciembre-; además, Martí Batres, director del ISSSTE, plantea una aseguradora pública.

Ambas propuestas han sido calificadas por el magisterio como insuficientes, como resultado, han decidido permanecer en las calles capitalinas hasta que sus demandas sean escuchadas por la presidenta de México.

Los participantes de la marcha vivieron un momento tenso con los policías que evitan su paso hacia el estadio donde se celebra el partido del Mundial. (Infobae)

La presencia del bloque negro en las movilizaciones de este día subieron el tono, resultando en enfrentamientos con la policía, incluso, han denunciado la detención de manifestantes.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(Red TDT)reportó el uso de polvo extintor y artefactos explosivos por parte de cuerpos policiales, incluidos granaderos, durante la movilización de colectivos de madres buscadoras, el movimiento universitario y diversas organizaciones sociales en Calzada de Tlalpan, casi esquina con Tlalmananco, en inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

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