Arrestan a hombre que vigilaba con dron a elementos de seguridad en la frontera

El sujeto detenido (SSC-BC)

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California detuvieron a un hombre que operaba una aeronave no tripulada durante el Operativo Espejo, el cual fue implementado en coordinación con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en las inmediaciones del muro internacional, en el municipio de Tecate.

El hecho ocurrió minutos antes de las 10:00 de la noche del 10 de junio, luego de que surgieron reportes sobre la presencia de un dron sobrevolando las inmediaciones del Parque México, ubicado sobre la calle México, entre las vialidades Eufrasio Santana y Antonio Girabau, en la colonia Romero.

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Al acudir al lugar, los agentes de la FESC localizaron a una persona que manipulaba un control remoto y un celular. Al percatarse de la presencia de las unidades policiacas, el individuo descendió la aeronave, lo que derivó en la intervención de los oficiales para verificar la actividad que realizaba en la zona.

El sujeto revisado informó sobre la posición de los agentes de seguridad

Además, los agentes observaron que el sujeto realizaba una llamada telefónica en la que alertaba sobre la presencia de autoridades en el área. El detenido fue identificado como Erick Fabricio “N”, de 37 años, originario de Guadalajara, Jalisco.

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Primer plano de las manos de una mujer con esposas metálicas, capturadas con iluminación de alto contraste y un fondo oscuro, enfatizando la seriedad de la situación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la intervención quedó asegurada una aeronave no tripulada color gris con la leyenda “DJI”, modelo MT2PD, junto con un control remoto de la misma marca. Ambos indicios fueron puestos bajo resguardo para integrarse a las investigaciones correspondientes.

Información preliminar de las autoridades señala que el dispositivo era usado para monitorear movimientos y operativos de seguridad en la zona fronteriza, con una presunta vinculación al tráfico de personas migrantes sin documentos en la región.

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Tras ser informado de sus derechos constitucionales, Erick Fabricio “N” fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que continúen las investigaciones y pueda ser definida su situación jurídica

Motociclista se queda atascado y termina detenido por llevar arma de fuego

En otras acciones en la entidad, un hombre armado fue detenido en la colonia Lomas del Valle de Tijuana durante un operativo conjunto ejecutado por agentes de la FESC, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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(SSC-BC)

Los agentes detectaron al conductor de una motocicleta DM250, modelo 2022, con placas de Baja California, que se encontraba detenido y obstruía de manera parcial la circulación mientras intentaba, sin éxito, poner en marcha su vehículo.

El sujeto estaba armado

Si bien los oficiales se acercaron al motociclista para ofrecerle auxilio vial e incluso ayudarle a contactar con un taller mecánico, el hombre respondió con una actitud hostil e insultos contra los uniformados.

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La situación escaló cuando los agentes se dieron cuenta que el sujeto llevaba una arma de fuego en la cintura. Lo anterior derivó en una inspección precautoria, con lo que confirmaron que el objeto era un arma de fuego marca Smith & Wesson, calibre .40, con un cargador abastecido con dos cartuchos útiles del mismo calibre.

Tras el aseguramiento del arma, José Ignacio “N”, de 28 años y originario de Tijuana, fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Capturado maestro de primaria por presunta pornografía infantil

En otras acciones, el 10 de junio fue informada la detención de un maestro identificado como Néstor “N”, quien se desempeñaba como docente en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en la colonia Fundadores de Tecate, por su presunta participación en delitos relacionados con pornografía infantil y pederastia agravada en contra de alumnas menores de edad.