México

Detienen a dos presuntos autores intelectuales del homicidio de la ex diputada federal Brisa Céspedes

El origen del ataque armado sería una disputa por la posesión de propiedades

Guardar
Google icon
Detienen a dos presuntos autores intelectuales del homicidio de la ex diputada federal Brisa Céspedes
Los sujetos procesados (FGE Guanajuato)

Las autoridades de Guanajuato informaron sobre la detención y vinculación a proceso en contra de dos personas identificadas como presuntos autores intelectuales del homicidio de la ex diputada federal por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Brisa Céspedes.

El 11 de junio la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre la situación de Nereo “N” y David Alberto “N”, quienes son acusados de planear el crimen en contra de la mujer registrado el 17 abril pasado.

PUBLICIDAD

Según las averiguaciones, los dos sujetos mencionados habrían planeado el ataque y contratado a terceros para disparar contra la víctima, lo anterior a cambio de un pago económico.

Además, las diligencias apuntan a que el ataque armado, ocurrido en el municipio de Tierra Blanca, habría sido originado por una disputa por la posesión de propiedades.

PUBLICIDAD

Plano detalle de una mano esposada con grilletes de metal, descansando sobre una superficie de madera. Se observa parte de un brazo con manga oscura.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos sujetos mencionados fueron procesados por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado con la agravante de premeditación, además de que se les impuso la medida de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso y dos meses para las averiguaciones.

Así fue el ataque contra la exdiputada

El reporte de la Fiscalía de Guanajuato establece que entre las 7:00 y 7:30 de la noche del 17 de abril, un hombre ingresó a un establecimiento ubicado en al carretera San José Iturbide - Santa Catarina para disparar en contra de la mujer, lo que derivó en la muerte de la misma.

Los atacantes huyeron en una motocicleta y con una cobertura por parte de otro vehículo. Posterior al ataque, fueron obtenidas las órdenes de captura.

Detienen a dos presuntos autores intelectuales del homicidio de la ex diputada federal Brisa Céspedes
(Facebook/Cindy Arvizu)

“Derivado de esta línea de investigación, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región D, presentó datos de prueba contundentes contenidos en la carpeta de investigación para obtener las órdenes de aprehensión correspondientes y cumplimentarlas a través de un operativo ministerial”, es parte del reporte.

Líder del PRI en Guanajuato acusa a su hermano, alcalde de Cortázar, de orquestar ataque armado contra su familia

Cabe recordar que apenas el 10 de junio pasado Diego Estefania Torres, líder municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guanajuato, difundió un video a través de sus redes sociales en el que responsabiliza a su hermano, Mauricio Estefanía, presidente municipal de Cortázar, de haber ordenado un ataque armado contra sus familiares. En el material audiovisual, Diego confirmó que su esposa y su hijo fueron víctimas de un balaceo, aunque precisó que ambos se encuentran a salvo.

El hombre denunció un atentado armado reciente contra su familia y responsabiliza públicamente a Mauricio Estefanía, a la regidora Mariana Ruelas y a su gente por las amenazas y el ataque. Detalla que él y su familia están a salvo y agradece el apoyo recibido

“A mi niño y a mi esposa los balacearon. Gracias a Dios, pues se encuentran en tranquilidad. Pero sí quiero hacer responsable a Mauricio Estefania por todas sus amenazas que me hizo y también a toda su gente", señaló en el video.

Además de señalar a su hermano, el dirigente priista extendió la responsabilidad a Mariana Ruelas, regidora del municipio, a quien describió como artífice del ataque: “es su regidora y que está atrás de todo esto”.

Ante los hechos, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI Guanajuato emitió un pronunciamiento público en el que manifestó su preocupación por la agresión contra los familiares de Diego Armando Estefania, identificado como presidente del Comité Municipal. En el documento, el partido exigió el esclarecimiento inmediato de los hechos: “Ante los acontecimientos ocurridos esta tarde en el municipio de Cortázar, el PRI Guanajuato se suma al llamado de la sociedad para que los hechos sean esclarecidos a la brevedad y se identifique a los responsables, para que se actúe conforme a la ley". La organización política también demandó una revisión de la estrategia de seguridad desde los tres niveles de gobierno.

Por su parte, Mauricio Estefanía, postulado a la presidencia municipal de Cortázar por Movimiento Ciudadano, respondió a las acusaciones a través de sus propias redes sociales.

“Voy bajando del avión y la verdad que estoy muy preocupado, la verdad estoy muy nervioso por lo que le acaba de suceder a mi sobrino, al hijo de Diego, de mi hermano. No sé qué es lo que esté pasando, no sé qué pasó, qué fue lo que sucedió”, declaró.

Frente a las acusaciones directas de su hermano, Mauricio Estefanía fue categórico: “Yo no soy responsable de nada, digo, al final del día tengo ahorita, pues mucho temor de que les fuera a pasar algo”.

Temas Relacionados

GuanajuatoBrisa CéspedesHomicidiosmexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026 México EN VIVO: siguen los festejos en CDMX, Karina y Winter de Aespa presentes para partido de Corea vs Chequia

La capital recibe el arranque del torneo con el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica y movilizaciones de madres buscadoras, maestros, estudiantes y personal médico en varios puntos

Mundial 2026 México EN VIVO: siguen los festejos en CDMX, Karina y Winter de Aespa presentes para partido de Corea vs Chequia

Harfuch felicita a la policía de la CDMX por su actuación en el partido inaugural del Mundial 2026

El funcionario federal destacó el “temple, disciplina, firmeza y valentía” de los elementos capitalinos

Harfuch felicita a la policía de la CDMX por su actuación en el partido inaugural del Mundial 2026

Corea del Sur vs República Checa en VIVO: el segundo duelo del Mundial 2026 se juega con intensidad

Guadalajara recibe el choque entre los rivales directos de México en el Grupo A. Coreanos y checos se miden en un duelo clave que definirá el futuro del sector

Corea del Sur vs República Checa en VIVO: el segundo duelo del Mundial 2026 se juega con intensidad

Bloqueos y manifestaciones EN VIVO hoy 11 de junio desde el Mundial 2026: se normaliza el tránsito en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México en el día de la inauguración del Mundial 2026

Bloqueos y manifestaciones EN VIVO hoy 11 de junio desde el Mundial 2026: se normaliza el tránsito en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

Clima CDMX en el arranque del Mundial 2026 hoy jueves 11 de junio: activan alerta roja por lluvias en la CDMX

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves en el día de la inauguración del Mundial 2026

Clima CDMX en el arranque del Mundial 2026 hoy jueves 11 de junio: activan alerta roja por lluvias en la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Colima “El Chuy Roñas”, objetivo prioritario vinculado al Cártel de Los Mezcales

Cae en Colima “El Chuy Roñas”, objetivo prioritario vinculado al Cártel de Los Mezcales

Joaquín El Chapo Guzmán manda mensaje a Claudia Sheinbaum en su nueva carta para las autoridades de EEUU

Violencia en Escuinapa desata desplazamiento de habitantes: CEDH inicia documentación de casos

Perfil criminal de “El Cojo”: el sujeto vinculado al ataque contra Diana Sánchez Barrios y a La Unión Tepito

Investigan muerte de 3 personas, entre ellos El Chuta, además de secuestros y hallazgos de osamentas en Sinaloa en un solo día

ENTRETENIMIENTO

L’Impératrice pospone concierto en Campo Marte CDMX por lluvias e inundaciones

L’Impératrice pospone concierto en Campo Marte CDMX por lluvias e inundaciones

Abelito nos cuenta cómo vivió el primer partido de México en el Mundial 2026

Arte de Frida Kahlo llega al Jardín Flotante de Calzada de Tlalpan con videomapping nocturno gratis: fechas y horarios

Estos son los famosos que asistieron a la inauguración del Mundial 2026 para apoyar a México

Shakira felicita a México por su triunfo frente a Sudáfrica en el Mundial 2026

DEPORTES

Corea del Sur vs República Checa en VIVO: el segundo duelo del Mundial 2026 se juega con intensidad

Corea del Sur vs República Checa en VIVO: el segundo duelo del Mundial 2026 se juega con intensidad

Mundial 2026 México EN VIVO: siguen los festejos en CDMX, Karina y Winter de Aespa presentes para partido de Corea vs Chequia

La razón que llevó a Julián Quiñones a jugar para México y no para la selección de Colombia

La impresionante reacción al gol de Quiñones que se registró en el Zócalo durante el Fan Fest del Mundial 2026

Raúl Jiménez, de cabeza y con el alma: el gol contra Sudáfrica que dedicó a su papá en el Mundial 2026 y coronó a México como el ganador