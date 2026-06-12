Detienen a dos presuntos autores intelectuales del homicidio de la ex diputada federal Brisa Céspedes

Los sujetos procesados (FGE Guanajuato)

Las autoridades de Guanajuato informaron sobre la detención y vinculación a proceso en contra de dos personas identificadas como presuntos autores intelectuales del homicidio de la ex diputada federal por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Brisa Céspedes.

El 11 de junio la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre la situación de Nereo “N” y David Alberto “N”, quienes son acusados de planear el crimen en contra de la mujer registrado el 17 abril pasado.

PUBLICIDAD

Según las averiguaciones, los dos sujetos mencionados habrían planeado el ataque y contratado a terceros para disparar contra la víctima, lo anterior a cambio de un pago económico.

Además, las diligencias apuntan a que el ataque armado, ocurrido en el municipio de Tierra Blanca, habría sido originado por una disputa por la posesión de propiedades.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos sujetos mencionados fueron procesados por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado con la agravante de premeditación, además de que se les impuso la medida de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso y dos meses para las averiguaciones.

Así fue el ataque contra la exdiputada

El reporte de la Fiscalía de Guanajuato establece que entre las 7:00 y 7:30 de la noche del 17 de abril, un hombre ingresó a un establecimiento ubicado en al carretera San José Iturbide - Santa Catarina para disparar en contra de la mujer, lo que derivó en la muerte de la misma.

PUBLICIDAD

Los atacantes huyeron en una motocicleta y con una cobertura por parte de otro vehículo. Posterior al ataque, fueron obtenidas las órdenes de captura.

(Facebook/Cindy Arvizu)

“Derivado de esta línea de investigación, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región D, presentó datos de prueba contundentes contenidos en la carpeta de investigación para obtener las órdenes de aprehensión correspondientes y cumplimentarlas a través de un operativo ministerial”, es parte del reporte.

PUBLICIDAD

Líder del PRI en Guanajuato acusa a su hermano, alcalde de Cortázar, de orquestar ataque armado contra su familia

Cabe recordar que apenas el 10 de junio pasado Diego Estefania Torres, líder municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guanajuato, difundió un video a través de sus redes sociales en el que responsabiliza a su hermano, Mauricio Estefanía, presidente municipal de Cortázar, de haber ordenado un ataque armado contra sus familiares. En el material audiovisual, Diego confirmó que su esposa y su hijo fueron víctimas de un balaceo, aunque precisó que ambos se encuentran a salvo.

El hombre denunció un atentado armado reciente contra su familia y responsabiliza públicamente a Mauricio Estefanía, a la regidora Mariana Ruelas y a su gente por las amenazas y el ataque. Detalla que él y su familia están a salvo y agradece el apoyo recibido

“A mi niño y a mi esposa los balacearon. Gracias a Dios, pues se encuentran en tranquilidad. Pero sí quiero hacer responsable a Mauricio Estefania por todas sus amenazas que me hizo y también a toda su gente", señaló en el video.

PUBLICIDAD

Además de señalar a su hermano, el dirigente priista extendió la responsabilidad a Mariana Ruelas, regidora del municipio, a quien describió como artífice del ataque: “es su regidora y que está atrás de todo esto”.

Ante los hechos, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI Guanajuato emitió un pronunciamiento público en el que manifestó su preocupación por la agresión contra los familiares de Diego Armando Estefania, identificado como presidente del Comité Municipal. En el documento, el partido exigió el esclarecimiento inmediato de los hechos: “Ante los acontecimientos ocurridos esta tarde en el municipio de Cortázar, el PRI Guanajuato se suma al llamado de la sociedad para que los hechos sean esclarecidos a la brevedad y se identifique a los responsables, para que se actúe conforme a la ley". La organización política también demandó una revisión de la estrategia de seguridad desde los tres niveles de gobierno.

PUBLICIDAD

Por su parte, Mauricio Estefanía, postulado a la presidencia municipal de Cortázar por Movimiento Ciudadano, respondió a las acusaciones a través de sus propias redes sociales.

“Voy bajando del avión y la verdad que estoy muy preocupado, la verdad estoy muy nervioso por lo que le acaba de suceder a mi sobrino, al hijo de Diego, de mi hermano. No sé qué es lo que esté pasando, no sé qué pasó, qué fue lo que sucedió”, declaró.

PUBLICIDAD

Frente a las acusaciones directas de su hermano, Mauricio Estefanía fue categórico: “Yo no soy responsable de nada, digo, al final del día tengo ahorita, pues mucho temor de que les fuera a pasar algo”.