Huracán Genevieve alcanza categoría 4 en el Pacífico: estas serán sus afectaciones indirectas en México

Aunque Genevieve no impactará directamente a México, sus efectos indirectos provocarán lluvias intensas y oleaje elevado en diversas regiones del país. EFE/David Guzmán

El huracán Genevieve se intensificó este domingo hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, consolidándose como uno de los ciclones más potentes de la temporada en el océano Pacífico.

Aunque el fenómeno permanece alejado del territorio nacional y no representa un riesgo de impacto directo, las autoridades meteorológicas advirtieron que su circulación favorecerá lluvias intensas, oleaje elevado y corrientes de resaca en distintas regiones del país durante los próximos días.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema continúa desplazándose sobre aguas del Pacífico sin modificar su trayectoria de alejamiento respecto a las costas mexicanas.

El SMN alertó que las bandas nubosas del huracán reforzarán las precipitaciones en distintas entidades del país.

Sin embargo, sus bandas nubosas interactúan con otros sistemas atmosféricos, incrementando la probabilidad de precipitaciones en diversas entidades.

Genevieve se intensifica rápidamente hasta categoría 4

En su reporte más reciente, el SMN informó que el centro del huracán se localizó a 855 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

Presenta vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, rachas de hasta 270 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora.

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Genevieve se formó el 24 de julio como la Depresión Tropical Siete-E al sur de Guerrero. Horas después evolucionó a tormenta tropical y el 25 de julio alcanzó la categoría de huracán.

Genevieve alcanzó la categoría 4 en menos de 48 horas tras pasar de tormenta tropical a huracán mayor.

En menos de 48 horas pasó de tormenta tropical a un huracán mayor, reflejando un proceso de rápida intensificación favorecido por las condiciones cálidas del océano.

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¿Cómo afectará el huracán Genevieve a México?

Aunque el ciclón permanece lejos del país y no existen zonas de vigilancia ni alertas costeras, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que el sistema genera marejadas y corrientes de resaca que ya afectan parte del litoral del Pacífico mexicano y podrían extenderse hacia el sur de la península de Baja California entre este domingo y el lunes.

Asimismo, los desprendimientos nubosos del huracán reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes y muy fuertes en el occidente del territorio nacional, especialmente al interactuar con el monzón mexicano, la onda tropical número 21 y otros sistemas atmosféricos presentes sobre el país.

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Aunque el huracán no tocará tierra en México, sus bandas nubosas favorecerán lluvias intensas y oleaje elevado en varias regiones.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados donde se pronostican las lluvias más importantes

Para este domingo y el inicio de la semana, las autoridades prevén:

Lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco .

Lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla .

Lluvias fuertes en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo .

Chubascos en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

Autoridades alertan por oleaje e inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento, condiciones que incrementan el riesgo de deslaves, inundaciones, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos.

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Las autoridades recomendaron extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y crecidas de ríos por las lluvias asociadas al ciclón. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Además, se prevé oleaje de entre dos y tres metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como mar de fondo en diferentes puntos del litoral del Pacífico.

Por ello, Protección Civil recomendó extremar precauciones en zonas costeras y mantenerse atento a los avisos oficiales.

Pronóstico: Genevieve seguirá como huracán mayor

Los modelos meteorológicos indican que Genevieve continuará como huracán categoría 4 durante las próximas 24 a 48 horas mientras avanza mar adentro.

Posteriormente comenzará un debilitamiento gradual a partir del 29 de julio, cuando encuentre aguas más frías y condiciones atmosféricas menos favorables para mantener su intensidad.

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Los pronósticos indican que Genevieve mantendrá la categoría de huracán mayor durante las próximas horas mientras avanza mar adentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no se espera que toque tierra en México, las autoridades insistieron en que la población no debe bajar la guardia ante los efectos indirectos del sistema.

Las lluvias, el oleaje elevado y las corrientes de resaca podrían generar afectaciones en distintas regiones, por lo que se recomienda seguir los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil para conocer la evolución del fenómeno y atender oportunamente cualquier indicación preventiva.

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