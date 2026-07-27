Icfes Saber 11: ¿Cuál es un buen puntaje para ingresar a la universidad? Todo lo que debes saber tras las pruebas del 26 de julio

Más de 650.000 estudiantes presentaron las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico del Icfes en Colombia - crédito Icfes

Más de 650.000 estudiantes participaron el domingo 26 de julio en las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

Las evaluaciones, realizadas en 1.770 puntos de aplicación en 570 municipios del país, vuelven a poner sobre la mesa una de las preguntas más frecuentes entre estudiantes y familias: ¿cuál es un buen puntaje en el Icfes Saber 11? Dichos resultados se darán a conocer el 25 de septiembre de 2026.

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El Examen de Estado de la Educación Media, Saber 11°, es el principal instrumento de medición estandarizada de la calidad educativa en Colombia y un requisito fundamental para el ingreso a la educación superior. La prueba evalúa cinco áreas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, otorgando puntajes individuales por cada área y un puntaje global que resume el desempeño general del estudiante.

El examen Saber 11 es un requisito para ingresar a la educación superior y evalúa Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés - crédito Icfes

Cómo se califican las pruebas Saber 11

El resultado principal es el puntaje global, que va de 0 a 500 puntos y representa el promedio ponderado de las cinco áreas evaluadas. Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales tienen un peso de 3 cada una; Inglés tiene peso de 1. La sumatoria se ajusta para que el resultado final esté entre 0 y 500. Además, cada área se califica de manera independiente en una escala de 0 a 100 puntos.

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El reporte de resultados del Icfes incluye también el percentil, un indicador clave que muestra la posición del estudiante respecto al resto del país: un percentil 85, por ejemplo, significa que la persona obtuvo mejor puntaje que el 85% de los evaluados.

¿Qué se considera un buen puntaje en el ICFES Saber 11?

El promedio nacional suele ubicarse cerca de los 250 puntos en el puntaje global. De acuerdo con la interpretación general y los rangos utilizados en procesos de admisión universitaria, se consideran las siguientes categorías:

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El puntaje global del Icfes Saber 11 va de 0 a 500 puntos y se calcula con un promedio ponderado de las cinco áreas evaluadas - crédito Icfes

Puntaje promedio: 221 a 320 puntos.

Puntaje alto : 321 a 350 puntos.

Puntaje superior o muy competitivo: más de 350 hasta 500 puntos.

En términos prácticos, un puntaje global mayor a 320 se considera bueno, ya que supera el promedio nacional y abre posibilidades de ingreso a muchas universidades públicas y privadas. Para carreras de alta demanda en instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, los puntajes de admisión suelen oscilar entre 350 y 450 puntos, dependiendo del programa y la sede. En otras universidades públicas de primer nivel, como la de Antioquia, del Valle o la UIS, los rangos de admisión suelen situarse entre 320 y 420 puntos.

Niveles de desempeño y percentiles

Además del puntaje, cada área principal —Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales— se divide en cuatro niveles de desempeño, del Nivel 1 (más básico) al Nivel 4 (más avanzado). En inglés, el puntaje se interpreta según el Marco Común Europeo de Referencia, ubicando al estudiante en categorías como A-, A1, A2, B1 o B2.

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Un buen puntaje en el Icfes Saber 11 se ubica por encima de 320 puntos, mientras que un resultado superior o muy competitivo supera los 350 - crédito Colprensa

El percentil es especialmente útil para comparar el desempeño respecto a otros estudiantes. Por ejemplo, un percentil 75 significa que el resultado es mejor que el de tres cuartas partes de quienes presentaron el examen.

Puntajes requeridos en universidades

Los requisitos de puntaje Icfes varían según la universidad y el programa académico. En la Universidad Distrital, por ejemplo, carreras como Comunicación Social y Periodismo no exigen un mínimo, mientras que Ingeniería de Sistemas exige al menos 280 puntos y otras facultades piden 320 o 350 puntos en el núcleo común. Programas como Artes Escénicas requieren 250 puntos, Biología 260 y Enfermería 300.

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En la Universidad Pedagógica, no existe un mínimo global único: cada licenciatura define criterios y ponderaciones propias, combinando el Icfes con pruebas específicas o entrevistas. Para la Licenciatura en Ciencias Sociales, el mínimo es 230 puntos en el puntaje global, presentado en los últimos cinco años.

La Universidad Nacional de Colombia suele manejar puntajes de admisión entre 350 y 450 puntos, y otras universidades públicas de primer nivel se mueven entre 320 y 420 - crédito Icfes

En universidades regionales como Caldas, Tolima, Cauca o Atlántico, los puntajes mínimos suelen oscilar entre 280 y 380 puntos, mientras que en la Uptc o Udenar se ubican entre 250 y 360 puntos.

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Los estudiantes deben consultar los requisitos de cada institución y carrera antes de proyectar su puntaje objetivo. El reporte del Icfes también incluye enlaces y recomendaciones sobre opciones para continuar estudios superiores, permitiendo tomar decisiones informadas.