Exdirector de la DEA urge a Harfuch entregar a funcionarios de Sinaloa ligados al crimen organizado: “Cárteles de terror mexicano”

Un oficial calvo y un hombre con barba de la DEA, con el logo de la agencia en el centro y las banderas de Estados Unidos y México de fondo, simbolizan la cooperación antidrogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derek Maltz, ex titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), pidió al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, detener a los “funcionarios corruptos” que recientemente fueron acusados por la Fiscalía de Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, para enviarlos a Nueva York y que “rindan cuentas ante la justicia”.Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, Maltz señaló que la lucha contra los cárteles de “Terror Mexicano” no puede tener éxito sin enfrentar la corrupción que los sustenta, y aseguró que dichos cárteles no operan en el vacío, sino que dependen, en gran medida, de funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes criminales que facilitan el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero, la extorsión y la violencia.Además, en su publicación, expuso que “cualquier estrategia seria para desmantelar el poder de los cárteles debe incluir esfuerzos agresivos contra la corrupción, investigaciones transparentes, rendición de cuentas para los funcionarios públicos que colaboran con organizaciones criminales y una sólida cooperación internacional, federal, estatal y local”. Dijo que mientras los actores corruptos sigan protegiendo y lucrándose de la actividad de los cárteles, dichas empresas criminales se adaptarán y sobrevivirán. “Derrotar a los cárteles requiere atacar tanto a los criminales que aprietan el gatillo como a los funcionarios corruptos que abren la puerta y protegen las redes”, señaló. Indicó que era hora de que los funcionarios mexicanos liderados por Omar García Harfuch para detener a los funcionarios corruptos que fueron acusados por la Fiscalía estadounidense y mandarlos a Nueva York para que rindan cuentas ante la justicia. Derek Maltz encabezó la DEA del 20 de enero de 2025 hasta el 2 de mayo de 2025. Hace unas semanas, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a 10 funcionarios y ex funcionarios del estado de Sinaloa de tener nexos con el crimen organizado, específicamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.Se trata de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general con licencia de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, general de División retirado y exsecretario de Seguridad Pública estatal.Así como Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE); José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.