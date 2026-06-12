Ronald Johnson celebra inicio del Mundial y destaca cooperación entre México, EEUU y Canadá

Embajador de EU celebra el inicio del Mundial 2026 en México. Crédito: EFE/ José Méndez

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y destacó la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá para la realización del torneo, considerado el más grande en la historia del futbol.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el diplomático felicitó a México por albergar el partido inaugural del campeonato y resaltó la importancia de la colaboración entre los tres países que comparten la sede mundialista.

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“Felicidades, México. Hoy comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más grande de la historia”, expresó Johnson, quien asistió a la ceremonia de apertura realizada en el estadio Ciudad de México.

Johnson subraya cooperación regional en la organización del Mundial.

Ronald Johnson resalta la amistad entre México, Estados Unidos y Canadá

En su publicación, el representante del gobierno estadounidense señaló que el futbol tiene la capacidad de unir a las naciones y afirmó que el Mundial 2026 simboliza los lazos de cooperación que existen entre los tres países de Norteamérica.

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Johnson destacó que, además de celebrar el llamado “deporte más hermoso del mundo”, la competencia también representa la amistad, el trabajo conjunto y los objetivos compartidos entre México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, aseguró que esa coordinación será clave para garantizar que la justa deportiva se desarrolle en condiciones de seguridad y organización adecuadas para millones de aficionados que seguirán el torneo desde distintas partes del mundo.

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Ronald Johnson destaca la amistad entre México, EU y Canadá.

Embajador estadounidense destaca momento histórico para México

El diplomático también subrayó la relevancia histórica del estadio Ciudad de México, que este 11 de junio se convirtió en el primer inmueble del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras haber sido sede de los arranques de los Mundiales de 1970, 1986 y ahora 2026.

“Fue un privilegio estar en este estadio histórico mientras recibe por tercera ocasión un partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA”, señaló.

Johnson: el Mundial fortalece la amistad entre México, EU y Canadá

La ceremonia de apertura reunió a miles de aficionados y contó con la participación de artistas internacionales como Shakira, Maná, J Balvin, Belinda y Danny Ocean, en un espectáculo diseñado para dar inicio a un torneo que se disputará por primera vez en tres países de manera simultánea.

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Una relación bilateral estratégica más allá del deporte

Las declaraciones de Johnson también se producen en un contexto de estrecha relación entre México y Estados Unidos, países que mantienen una de las asociaciones económicas y sociales más importantes del mundo.

Entre los principales ejes de la relación bilateral destacan:

La integración económica impulsada por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) .

La cooperación en materia de seguridad fronteriza .

La coordinación para atender los flujos migratorios .

El combate al tráfico de drogas y al crimen organizado .

Los vínculos culturales y familiares entre millones de personas en ambos países.

Los esfuerzos diplomáticos para mantener una relación basada en el respeto mutuo y la soberanía.

La organización conjunta del Mundial 2026 es vista por ambos gobiernos como una muestra de la capacidad de coordinación regional para desarrollar proyectos de gran escala.

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Mundial 2026 inicia entre celebración y manifestaciones

Mientras dentro del estadio se desarrollaba la ceremonia inaugural, en las inmediaciones también se registraron diversas protestas sociales.

Protestas marcan el arranque del Mundial 2026 en la CDMX. REUTERS/Seila Montes

Colectivos de madres buscadoras realizaron movilizaciones para exigir avances en la localización de personas desaparecidas, mientras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevaron a cabo manifestaciones para visibilizar sus demandas.

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Además, se reportaron algunos incidentes entre grupos de manifestantes y elementos de seguridad en las afueras del recinto deportivo.

Johnson apuesta por un Mundial seguro y memorable

Pese a ese contexto, Ronald Johnson enfatizó que la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá permitirá ofrecer una experiencia positiva para los aficionados y participantes del torneo.

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El embajador sostuvo que la organización compartida del Mundial representa un ejemplo de colaboración internacional y una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las tres naciones anfitrionas.

Con el inicio oficial de la Copa del Mundo, México volvió a colocarse en el centro de la atención internacional y abrió una nueva edición del torneo más importante del futbol, mientras los gobiernos de Norteamérica buscan proyectar una imagen de unidad, coordinación y trabajo conjunto ante millones de espectadores alrededor del mundo.

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