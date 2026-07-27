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¿Mariana Echeverría se burló de Briggitte Bozzo por su acento? Comentario en redes genera polémica

Un supuesto comentario de la conductora desató la polémica en redes previo al inicio de La Casa de los Famosos México 2026

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Mariana Echeverría y Briggitte Bozzo (Redes sociales)
Mariana Echeverría y Briggitte Bozzo (Redes sociales)

A horas de la gala inaugural de La Casa de los Famosos México 2026, Briggitte Bozzo quedó en el centro de críticas en redes por un cambio de acento que reavivó una pregunta entre el público: la actriz e influencer nació en Venezuela y llegó a México cuando tenía cuatro años, país donde ha desarrollado su vida personal y profesional.

La discusión estalló en los videos más recientes que publicó sobre su conflicto con la actriz Gala Montes, con quien compartió pantalla en la segunda temporada del reality de Televisa. Ahí, usuarios señalaron que su forma de hablar sonaba distinta a la que gran parte de la audiencia mexicana le había escuchado durante el programa.

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La controversia se intensificó porque ambas estarán presentes este domingo 26 de julio en la gala de arranque del programa. En los días previos cruzaron declaraciones por el caso de Lau Stylist, la estilista extranjera que supuestamente era cercana a Bozzo y cuya relación fue negada por la actriz.

(IG: @briggi_bozzo)
(IG: @briggi_bozzo)

En uno de esos videos, Briggitte pidió que no la involucraran en temas negativos y lanzó un mensaje contra Montes por mencionarla en varias publicaciones: “Ve y busca donde comer o ponte a trabajar”. Más que el contenido de esa respuesta, lo que detonó comentarios fue que varios usuarios identificaron en su tono un acento venezolano más marcado.

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¿Mariana Echeverría se burló de Briggitte Bozzo por su acento?

En medio de esta polémica, circuló en redes sociales un comentario supuestamente realizado por la conductora Mariana Echeverría, donde atacaba a la actriz venezolana por su acento, sin embargo, los usuarios en redes no verificaron que la cuenta de la que venían los insultos no era de Mariana Echeverría.

Muchos internautas creyeron que se trataba de la cuenta real de Echeverría, ya que incluso tenía verificación, sin embargo, en la descripción especifica que se trata de una cuenta parodia.

Comentario de cuenta parodia de Mariana Echeverria a Briggitte Bozzo (Captura de pantalla/X)
Comentario de cuenta parodia de Mariana Echeverria a Briggitte Bozzo (Captura de pantalla/X)

Briggitte Bozzo volvió a cambiar su acento durante La Casa de los Famosos 2026

La actriz venezolana es una de las invitadas a la Fiesta de los Famosos, evento previo al inicio de la gala de inauguración, siendo una de las conductoras de la alfombra roja junto a Dania Mendez; los fans no dejaron pasar la oportunidad de remarcar que Briggitte de nueva cuenta cambió su acento, y dejó atrás el tono venezolano que la había caracterizado en los videos hablando de Gala.

Comentarios como: "Está hablando muy mexicano, ”¿Y el acento dónde quedó?“: son algunos de los que se han llenado las redes sociales de La Casa de los Famosos México, en referencia a la conducción de la actriz venezolana.

Briggitte Bozzo nació en Maracay y llegó a México a los 4 años

La duda sobre su origen creció entre versiones encontradas en redes. Algunos usuarios afirmaban que era mexicana con padres venezolanos, mientras otros sostenían que era venezolana radicada en México y que por eso alternaba el acento.

La famosa reaccionó a la captura de Maduro. (Instagram briggi_bozzo)

La información disponible apunta a que Briggitte Bozzo es venezolana. Nació en la ciudad de Maracay, capital del estado de Aragua, y su madre es Ligia Elena Arcila, también de origen venezolano.

Sobre su padre, su nombre no se conoce, aunque se sabe que también era venezolano y que la actriz creció distanciada de él. Esa parte de su historia familiar convive con una trayectoria construida desde la infancia en México.

La explicación de que también maneje un acento mexicano está vinculada con su permanencia en el país. Llegó a México a la edad de 4 años y desde muy pequeña participó en proyectos de televisión infantil, por lo que su carrera se desarrolló aquí.

Briggite Bozzo
Inició su carrera actoral a temprana edad, destacando en la telenovela venezolana "La mujer perfecta" en 2010 (Foto: Instagram)

En México ha hecho toda su vida personal y profesional, aunque sin renegar de sus raíces y de la cultura venezolana. Ese recorrido ayuda a explicar por qué durante años se le escuchó con un tono más neutro, sin modismos marcados, en especial en su paso por el reality.

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