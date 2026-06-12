México

Reportan detención de dos estudiantes de la UAM Xochimilco durante manifestaciones del Mundial

Colectivos denuncian que los estudiantes fueron golpeados por los elementos de seguridad y exigen su pronta liberación

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Estudiantes de la UAM Xochimilco fueron detenidos por policías SSC CDMX durante las protestas a las afueras de la Ciudad de México. (Captura de pantalla)
Estudiantes de la UAM Xochimilco fueron detenidos por policías SSC CDMX durante las protestas a las afueras de la Ciudad de México. (Captura de pantalla)

Las movilizaciones que se dieron en Av. del Imán y el Circuito Estadio Azteca en el marco de la inauguración del Mundial 2026 resultaron en detenciones por parte de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, distintos colectivos han señalado que se dieron de manera arbitraria, incluso, acusaron uso de fuerza excesiva.

Detienen a dos estudiantes de la UAM

Entre los detenidos estarían dos estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sede Xochimilco:

  • Grehidi Miney Burguete Domínguez
  • Rafael Gama González

El comité feminista estudiantil de la UAM aseguró que la marcha fue legítima y pacífica, agregando que los estudiantes fueron detenidos de “manera violenta y arbitraria”.

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En el comunicado emitido advirtieron que estas acciones “carecen de sustento legal y representan un acto de intimidación y criminalización de la protesta social”.

En el pronunciamiento exigieron la inmediata liberación de Grehidi y Rafael, además, solicitaron a la UAM un pronunciamiento por lo sucedido.

El medio libre Radio Zapote reportó el arribo de detenidos a la Coordinación Territorial de Coyoacán 1 y 2, ubicados en Tecualiapan y Zompantitla S/N, Romero de Terreros; en el material compartido se puede ver a cuatro personas que fueron detenidas con golpes en el rostro.

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El sitio del enfrentamiento es cercano al Estadio Ciudad de México. Crédito: Google Maps
El sitio del enfrentamiento es cercano al Estadio Ciudad de México. Crédito: Google Maps

¿Qué sucedió en Av. del Imán durante el evento del Mundial?

Las protestas en los alrededores del Estadio Azteca se hicieron presentes durante la inauguración del Mundial, en el arribo del llamado “bloque negro” sobre Av. del Imán el encuentro violento con policías marcó la jornada de movilizaciones en la capital.

Algunos reportes periodísticos indican que hubo detonación de cohetones y lanzamiento de piedras; testigos en la zona reportaron la vandalización de comercios, entre ellos una sucursal de la cadena Oxxo.

El colectivo Narcopolíticos / Mexicanos vs. Narcoestado dio a conocer que una manifestante de nombre Priscila, fue detenida sin razón alguna. Más tarde, fue liberada y atendida por paramédicos llevados por los propios manifestantes.

Red TDT denuncia distintos actos en contra de manifestantes

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que reportó la realización de un operativo policial en Calzada de Tlalpan, casi esquina con Tlalmananco, durante una movilización convocada por colectivos de madres buscadoras, integrantes del movimiento universitario y diversas organizaciones sociales.

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Se registra un enfrentamiento entre manifestantes que avanzan con dirección al Estadio Ciudad de México y elementos de seguridad en la zona, donde también se reportan daños en las mallas de contención instaladas en inmediaciones de la ruta del Tren Ligero. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Se registra un enfrentamiento entre manifestantes que avanzan con dirección al Estadio Ciudad de México y elementos de seguridad en la zona, donde también se reportan daños en las mallas de contención instaladas en inmediaciones de la ruta del Tren Ligero. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Según los registros y testimonios recabados en el lugar, se observó el uso de polvo extintor y artefactos explosivos, así como la presencia de granaderos desplegados en el perímetro de la movilización.

Entre los incidentes documentados, la Red TDT señala que un elemento policial habría despojado de su teléfono móvil a una madre solidaria, negándose posteriormente a devolverlo y ejerciendo además violencia verbal mediante expresiones misóginas.

La organización también documentó que una periodista fue despojada de su cámara fotográfica por parte de un elemento policial mientras cubría la movilización. En su pronunciamiento, la Red TDT exige el respeto pleno al derecho a la manifestación, la libertad de expresión y la protesta social, así como la no escalada de violencia contra quienes ejercen estas formas de participación pública.

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