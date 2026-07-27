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Los mejores memes de la caída por goleada de Boca ante Riestra: del grito para el Puskas al paralelismo con River

El Xeneize debutó en el Torneo Clausura con un duro tropiezo en el Bajo Flores

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La decepción de Boca y los memes

Deportivo Riestra goleó a Boca Juniors por 3 a 0 en el debut del Xeneize en el Torneo Clausura, con tres goles que llegaron desde el juego aéreo y la velocidad en el contraataque. El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena no encontró respuestas ante un Malevo que golpeó en cada oportunidad que tuvo y luego no le ofreció espacios para lastimar.

A los 7 minutos, Braian Sánchez abrió el marcador con un cabezazo tras un centro cruzado que Antony Alonso desvió previamente con la cabeza. Boca intentó reaccionar, y Kevin Zenón probó con un tiro libre a los 16 minutos que llegó sin fuerza a las manos del arquero Arce. Tres minutos después, el guardameta voló sobre su palo derecho y le negó el gol al mismo Zenón.

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A los 22 minutos, Riestra amplió la diferencia con otra conquista aérea: Quintana ganó en el salto y Alonso corrigió para el 2-0. El Xeneize mantuvo la posesión del balón, pero el Malevo se mostró cómodo en el repliegue, a la espera del contraataque.

El tercer tanto llegó a los 38 minutos y fue el más llamativo de la noche. Alexander Díaz recuperó la pelota tras un córner a favor de Boca, recorrió todo el campo y se la picó con categoría a Álvaro Montero para sellar el 3-0.

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En el complemento, Arruabarrena introdujo cambios para intentar revertir el resultado: ingresaron Sebastián Villa y Romero en lugar de Alarcón y Velasco, y más tarde sumaron minutos Miguel Merentiel, Tomás Aranda y Camilo Rey Domenech. Riestra también rotó su plantel con el ingreso de Jonatan Goitía, Nicolás Benegas y González, pero el marcador ya no se movió.

A los 36 minutos del segundo tiempo, Milton Céliz se metió dentro del área y sacó un remate que Montero atajó sin dificultades, en una señal de que el dueño de casa todavía tenía armas para desnivelar. Boca siguió con mayor porcentaje de posesión, pero el embudo táctico que propuso Riestra le impidió generar peligro real en los últimos metros.

El tropiezo generó una catarata de memes en las redes sociales. Muchos estuvieron enfocados en que tanto Boca como River cayeron en su presentación en el Clausura: este sábado, el Millonario tropezó 1-0 ante Barracas Central como local.

También hubo bromas con el golazo de Alexander Díaz: al ex San Lorenzo y Ferro lo propusieron para el Premio Puskas que la FIFA entrega al mejor del año calendario.

También hubo dardos para el entrenador Rodolfo Arruabarrena por el planteo, para el arquero Álvaro Montero por su estatura (mide 2.01 metros), que de poco le sirvió para el juego aéreo local; y para varios futbolistas que no estuvieron a la altura.

El Xeneize volverá a jugar este jueves desde las 21.30 ante O’Higgins, por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. El partido de ida terminó 1-0 para los orientados por Arruabarrena.

Los mejores memes de la goleada de Riestra

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