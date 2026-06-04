EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de junio: ‘El Cholo’ busca amparo por bloqueo de cuentas ordenado por la UIF

‘El Cholo’ busca amparo por bloqueo de cuentas ordenado por la UIF
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntamente recibir sobornos de Los Chapitos, promovió un juicio de amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Aunque un juez federal admitió la demanda y solicitó informes a las autoridades responsables, negó suspender la medida mientras se resuelve el caso. Contreras fue incluido en mayo pasado en la Lista de Personas Bloqueadas y enfrenta acusaciones en Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armamento.
Información ampliada:
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘El Cholo’, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa acusado por Estados Unidos de recibir sobornos de Los Chapitos, presentó una demanda de amparo ante un Juzgado de Distrito de Sinaloa tras el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).