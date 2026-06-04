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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de junio: ‘El Cholo’ busca amparo por bloqueo de cuentas ordenado por la UIF

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12:55 hsHoy

‘El Cholo’ busca amparo por bloqueo de cuentas ordenado por la UIF

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntamente recibir sobornos de Los Chapitos, promovió un juicio de amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Aunque un juez federal admitió la demanda y solicitó informes a las autoridades responsables, negó suspender la medida mientras se resuelve el caso. Contreras fue incluido en mayo pasado en la Lista de Personas Bloqueadas y enfrenta acusaciones en Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armamento.

Información ampliada:

‘El Cholo’, exjefe policial acusado en EEUU de proteger a Los Chapitos, busca amparo tras bloqueo de cuentas de la UIF

Según el Departamento de Justicia de EEUU, habría colaborado con Los Chapitos a cambio de pagos mensuales de hasta 300 mil pesos

Retrato grupal en acuarela realista presenta a un hombre canoso central, cuatro jóvenes y billetes mexicanos dispersos en un fondo oscuro y sobrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Retrato grupal en acuarela realista presenta a un hombre canoso central, cuatro jóvenes y billetes mexicanos dispersos en un fondo oscuro y sobrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘El Cholo’, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa acusado por Estados Unidos de recibir sobornos de Los Chapitos, presentó una demanda de amparo ante un Juzgado de Distrito de Sinaloa tras el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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