Cruz Azul remonta al Puebla y ahora va por el título de Campeón de Campeones

Christian Ébere mercó el segundo de Cruz Azul (X / Cruz Azul)

El campeón Cruz Azul sufrió contra la Franja del Club Puebla la noche del martes 21 de julio en la cancha del estadio Azteca, sede que abrió sus puertas por primera vez desde la finalización de la Copa del Mundo para albergar el duelo de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

Ante 33,185 aficionados que se dieron cita al Coloso de Santa Úrsula, el equipo de Joel Huiqui empezó con el pie izquierdo tras recibir el tanto de Fernando Monarrez al borde de los 30′ minutos de haber comenzado el partido en el Azteca.

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La gente cementera entonó el “dale, dale Cruz Azul” por varios minutos para levantar la cara a sus jugadores que hace días vivieron un caso similar en su visita al Club Atlético San Luis. Inclusive, el resultado parcial era más extenso a diferencia de lo que pasaba en la Ciudad de México.

Huiqui, tomando riesgos para darle prioridad al Campeón de Campeones del próximo fin de semana, salió con un cuadro distinto pero nada lejos al que suele utilizar la Máquina para comprender un equipo sólido y peligroso en el campo de juego.

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Luka Romero fue una de las variantes para este compromiso, pero el argentino corrió el riesgo de salir expulsado, no obstante la árbitra, Karen Hernández, juzgó dicha acción como una entrada temeraria sobre la humanidad de Fernando Monarrez, autor del gol de la Franja, por lo que le perdonó la tarjeta roja.

El argentino empató el cotejo ante Puebla (X / Cruz Azul)

Al seguir en competencia, Luka Romero despistó a la defensa camotera y con un remate picado dentro del área logro vencer al arquero Ricardo Gutiérrez para marcar su primera anotación del Apertura 2026 con el Club de Futbol Cruz Azul.

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Segundo tiempo

En la parte complementaria las revoluciones cayeron en demasía. Club Puebla renunció al ataque y sólo Cruz Azul propuso ir al área rival para dar vuelta a la pizarra. Los intentos persistían pero la definición no era la adecuada, así que Joel Huiqui realizó modificaciones en ataque para encontrar el gol de la remontada.

José Paradela tocó el balón con Jeremy Márquez quien le devolvió la pelota al camisa 20, que observó de cerca a Christian Ébere para filtrar la redonda y permitir que el nigeriano terminara la jugada, con un remate entre las piernas del guardameta poblano para el 2-1 oficial en el estadio Azteca.

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Memo Ochoa se despidió de la portería, a sus 41 años de edad el histórico arquero colgó los guantes y compartió un emotivo mensaje de despedida (X/ @yosoy8a)

Cruz Azul líder provisional del Apertura 2026

El campeón ligó su segunda victoria de la campaña. Con seis unidades dormirá en la parte alta de cara a disputar el Campeón de Campeones frente a los Diablos Rojos del Toluca FC, escuadra que enfrenta a los Pumas de la UNAM en La Bombonera.

La siguiente cita de la Máquina, en la Liga Mexicana, será de local ante a los Potros de Hierro del Atlante FC. El juego por la fecha 3 del torneo en curso está previsto para el 1 de agosto desde el Monumental estadio Azteca. a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

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¿Cuándo se jugará el Campeón de Campeones?

La Máquina se mide al Toluca en Carson, California. (Jessica Durán / EMX imageStudio Sport)

La Máquina volará a Carson, California para buscar el título de la temporada 2025-26 de la Liga Mx. El encuentro se llevará a cabo a las 18:30 horas (tiempo de la capital), 17:30 horas (tiempo local) desde el Dignity Health Sports Park, estadio de Los Ángeles Galaxy, club de la MLS.

En esta ocasión los cementeros enfrentará a los Diablos Rojos del Toluca FC por ser los últimos campeones del balompié mexicano. Los Escarlatas salieron monarcas en el Torneo Apertura 2025 y Cruz Azul viene de ser campeón del Clausura 2026.

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