México

Quién es Ricardo Trevilla Trejo, figura clave en la caída de “El Mencho”

Detrás del operativo ejecutado en Tapalpa, Jalisco, se encuentra la experiencia acumulada de uno de los mandos con mayor formación académica y operativa dentro de la Sedena

Guardar
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, fue clave en la estrategia para el abatimiento de El Mencho. (Infobae México / Jovani Pérez)

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), planteó este lunes una radiografía de la operación militar que derivó en la caída de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) muerto junto a otros seis miembros de la organización criminal tras un enfrentamiento en el municipio de Tapalpa, Jalisco, la mañana del 22 de febrero.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Trevilla Trejo indicó que labores de inteligencia ubicaron a “El Mencho” en la localidad serrana, bastión del CJNG.

“El 20 de febrero, mediante trabajos de Inteligencia Militar Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con El Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que El Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí, con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación”.

Ante reportes de medios como Fox News y The Washington Post sobre la participación de militares estadounidenses en la operación, Ricardo Trevilla Trejo sostuvo que solo miembros del Ejército mexicano participaron.

En ese sentido, su voz se quebró al dar su pésame a las familias de los 25 militares que fallecieron durante la operación: “Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También damos un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa”.

Ricardo Trevilla Trejo en conferencia
Ricardo Trevilla Trejo en conferencia de prensa en Palacio Nacional el 23 de febrero. REUTERS/Raquel Cunha

¿Quién es Ricardo Trevilla Trejo?

Ricardo Trevilla Trejo se erige como la columna vertebral del operativo de inteligencia militar que derivó en la muerte de uno de los narcotraficantes más sanguinarios y buscados en el mundo.

La carrera del general respalda el peso de sus palabras. Ingresó al servicio activo el 1 de septiembre de 1978 y se formó como oficial en el Heroico Colegio Militar. Es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra y cuenta con maestrías en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional, así como en Administración Pública.

Su preparación se complementa con estudios en seguridad internacional, cursos de inteligencia militar en Estados Unidos y formación académica en Alemania.

En el terreno operativo, comandó unidades clave como el 16/o Regimiento de Caballería Motorizado en Puebla y la 43/a Zona Militar en Apatzingán, Michoacán, una de las regiones más complejas del país en materia de seguridad. En el ámbito estratégico, ocupó cargos de alto nivel en el Estado Mayor de la Defensa Nacional y se desempeñó como Jefe del Estado Mayor Conjunto.

Su hoja de servicios incluye condecoraciones por la campaña contra el narcotráfico, servicios distinguidos y la Legión de Honor Militar Mexicana. Ese perfil, forjado entre planeación, logística y mando, explica por qué Trevilla Trejo se convirtió en una pieza central en la operación que asestó el golpe más contundente al CJNG y a su liderazgo histórico.

Temas Relacionados

Ricardo Trevilla TrejoSedenaEl MenchoCJNGNarco en MéxicoJaliscoPolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Saskia Niño de Rivera reacciona tras la muerte de El Mencho: “Ojalá esto marque el principio del fin del Cártel Jalisco”

La activista analizó el impacto de la muerte del líder criminal y generó debate en redes sociales por sus declaraciones

Saskia Niño de Rivera reacciona

Temblor hoy 23 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 23 de

¿Shakira podría cancelar su concierto en el Zócalo de la CDMX tras la ola de violencia en el país por la muerte de El Mencho?

La realización del show gratis de la colombiana ha quedado en duda tras la reciente jornada violenta generada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

¿Shakira podría cancelar su concierto

‘El Tuli’: el operador logístico y financiero más cercano a ‘El Mencho’ que desató el terror en México

Considerado la mano derecha de ‘El Mencho’ en el CJNG, fue abatido por fuerzas especiales en Jalisco y se le aseguraron armas, dinero y vehículos tras su intento de fuga

‘El Tuli’: el operador logístico

Secretario de la Defensa ‘se rompe’ al dar el pésame a las familias de militares asesinados: “Cumplieron su misión”

Ricardo Trevilla Trejo dirigió sus palabras a los familiares de los elementos caídos y mostró dificultad para contener el llanto, en un gesto inusual para un alto mando militar mexicano

Secretario de la Defensa ‘se
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Chiringuito expresa su solidaridad

El Chiringuito expresa su solidaridad con México por el caso de El Mencho

‘El Tuli’: el operador logístico y financiero más cercano a ‘El Mencho’ que desató el terror en México

Secretario de la Defensa ‘se rompe’ al dar el pésame a las familias de militares asesinados: “Cumplieron su misión”

Taquero que no se detuvo ante el CJNG y un violinista imperturbable abren debate sobre la indolencia en México

Operativo contra ‘El Mencho’ dejo más de 50 muertos: caen 25 elementos de la Guardia Nacional y 30 presuntos delincuentes

ENTRETENIMIENTO

Saskia Niño de Rivera reacciona

Saskia Niño de Rivera reacciona tras la muerte de El Mencho: “Ojalá esto marque el principio del fin del Cártel Jalisco”

¿Shakira podría cancelar su concierto en el Zócalo de la CDMX tras la ola de violencia en el país por la muerte de El Mencho?

Kunno defiende a Ángela Aguilar y revela lo orgulloso que está de su amistad en La Casa de los Famosos

Luisito Comunica reacciona a la jornada de violencia en México: “Estoy con el corazón roto”

Estalla fuerte discusión entre Eduardo Antonio ‘El Divo’ y Kunno en La Casa de los Famosos

DEPORTES

¿Guadalajara se queda sin Mundial?

¿Guadalajara se queda sin Mundial? Esto dicen los estatutos de la FIFA tras operativo contra ‘El Mencho’

El Chiringuito expresa su solidaridad con México por el caso de El Mencho

Así fue el día en el que el ‘Pollo’ Briseño le mandó un saludo a ‘El Mencho’, líder del CJNG

Mérida Open 2026: cuándo empieza y cómo ver cada uno de los encuentros

David Faitelson señala que México en un país en “guerra” y pone en duda  el Mundial 2026 en Guadalajara