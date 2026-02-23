Quién es Ricardo Trevilla Trejo, figura clave en la caída de “El Mencho”

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, fue clave en la estrategia para el abatimiento de El Mencho. (Infobae México / Jovani Pérez)

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), planteó este lunes una radiografía de la operación militar que derivó en la caída de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) muerto junto a otros seis miembros de la organización criminal tras un enfrentamiento en el municipio de Tapalpa, Jalisco, la mañana del 22 de febrero.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Trevilla Trejo indicó que labores de inteligencia ubicaron a “El Mencho” en la localidad serrana, bastión del CJNG.

“El 20 de febrero, mediante trabajos de Inteligencia Militar Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con El Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que El Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí, con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación”.

Ante reportes de medios como Fox News y The Washington Post sobre la participación de militares estadounidenses en la operación, Ricardo Trevilla Trejo sostuvo que solo miembros del Ejército mexicano participaron.

En ese sentido, su voz se quebró al dar su pésame a las familias de los 25 militares que fallecieron durante la operación: “Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También damos un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa”.

Ricardo Trevilla Trejo en conferencia de prensa en Palacio Nacional el 23 de febrero. REUTERS/Raquel Cunha

¿Quién es Ricardo Trevilla Trejo?

Ricardo Trevilla Trejo se erige como la columna vertebral del operativo de inteligencia militar que derivó en la muerte de uno de los narcotraficantes más sanguinarios y buscados en el mundo.

La carrera del general respalda el peso de sus palabras. Ingresó al servicio activo el 1 de septiembre de 1978 y se formó como oficial en el Heroico Colegio Militar. Es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra y cuenta con maestrías en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional, así como en Administración Pública.

Su preparación se complementa con estudios en seguridad internacional, cursos de inteligencia militar en Estados Unidos y formación académica en Alemania.

En el terreno operativo, comandó unidades clave como el 16/o Regimiento de Caballería Motorizado en Puebla y la 43/a Zona Militar en Apatzingán, Michoacán, una de las regiones más complejas del país en materia de seguridad. En el ámbito estratégico, ocupó cargos de alto nivel en el Estado Mayor de la Defensa Nacional y se desempeñó como Jefe del Estado Mayor Conjunto.

Su hoja de servicios incluye condecoraciones por la campaña contra el narcotráfico, servicios distinguidos y la Legión de Honor Militar Mexicana. Ese perfil, forjado entre planeación, logística y mando, explica por qué Trevilla Trejo se convirtió en una pieza central en la operación que asestó el golpe más contundente al CJNG y a su liderazgo histórico.