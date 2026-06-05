México

Procesan a dos hombres ligados al asesinato del exdelegado de la FGR Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez

La agresión contra el hombre fue realizada en agosto de 2025

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Reportan asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez
La unidad vehicular explotó (X/@michelleriveraa)

Dos sujetos fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la fuerzas armadas y posesión de narcótico. Cabe destacar que, según los reportes, los hombres estarían relacionados con el ataque armado que derivó en la muerte del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, hechos ocurridos en agosto de 2025.

Se trata Ángel “N” y José “N”, a quienes les fue impuesta prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones CEDES Matamoros, además de tres meses para la investigación complementaria.

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“Dichas personas, además de este proceso penal, de acuerdo con nuestras investigaciones, probablemente estén relacionados con distintos sucesos ocurridos en el estado de Tamaulipas”, es parte de lo informado por la FGR el 4 de junio.

El reporte de la institución encabezada por Ernestina Godoy señala que los sujetos mencionados fueron arrestados en flagrancia en Ciudad Camargo junto con dos armas largas, cocaína, marihuana y cartuchos.

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Fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional, los que realizaron la detención de los dos sujetos ahora procesados. Los reportes indican que Ángel “N” es apodado Angelín.

Procesan a dos hombres presuntamente ligados al asesinato del delegado de la FGR Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez
Los hombres vinculados a proceso (FGR)

El ataque en Tamaulipas

Fue el 4 de agosto del año pasado que las autoridades confirmaron la muerte de un "servidor público federal, cuyo vehículo se incendió en el Bulevar Hidalgo en la ciudad de Reynosa".

Posterior a la agresión, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó que el gobierno estatal mantenía colaboración con la FGR para continuar con las investigaciones del caso.

Villarreal Anaya aseguró que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos registrados en Reynosa, sostuvo conversaciones con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Las autoridades reconocieron la muerte de una persona, presumiblemente un servidor público de nivel federal. Créditos: Redes sociales.

Como resultado de las acciones desplegadas por las autoridades, el mandatario detalló que elementos de la Guardia Estatal localizaron uno de los vehículos utilizados por los agresores y lo mantuvieron bajo custodia hasta la llegada del personal de la FGR, quien procedió a realizar las pruebas periciales correspondientes.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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