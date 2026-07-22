México

Marcela Mistral revela por qué no entró a La Granja VIP

La influencer y esposa de Poncho de Nigris compartió si fue contemplada

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Tres imágenes de Marcela Mistral, cámaras, micrófono, luces de escenario, un gallo de neón, el texto "LA GRANJA" y varios signos de interrogación.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa en torno a La Granja VIP ha crecido en los últimos días, aunque la producción de TV Azteca aún no ha confirmado oficialmente detalles sobre el elenco o la fecha exacta de estreno.

Las recientes declaraciones de Marcela Mistral han despejado cualquier especulación sobre su ausencia en los realities de televisión más demandantes.

Tras recuperarse de una cirugía relacionada con sus implantes, la creadora de contenido explicó que su prioridad absoluta sigue siendo su familia, descartando así su participación en formatos de encierro total, como los reality shows 24/7.

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La decisión de rechazar la invitación a La granja VIP se fundamenta en una razón concreta:

“Con niños chiquitos no está fácil irte a viajar por el mundo y es justo por eso que no me he podido involucrar yo en un reality”, señaló Marcela Mistral durante un encuentro con la prensa.

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Primer plano de una mujer llorando con lágrimas visibles en su rostro, sosteniendo un teléfono móvil que muestra una transmisión en vivo con 750 espectadores. De fondo, un letrero de madera con las palabras 'LA GRANJA VIP' en letras luminosas y un gallo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencer que está casada con Poncho de Nigris añadió que su instinto maternal le impide comprometerse con proyectos que demandan tanto tiempo lejos de casa, pese a que ha recibido propuestas tanto de La granja VIP como de otros formatos similares.

Marcela Mistral puntualizó que la decisión no tiene relación con su esposo, Poncho de Nigris, y negó que existan problemas matrimoniales derivados de este tipo de ofertas.

La también participante de Ring Royale aclaró que la dinámica familiar y las necesidades de sus hijos son la única causa de su negativa.

Además, bromeó sobre la intensa convivencia en casa, describiendo su día a día como vivir en “La casa de los famosos y en la jaula de las risas”.

Para quienes se preguntan por qué Marcela Mistral no aceptó entrar a La granja VIP, la propia influencer ha manifestado abiertamente que, aunque las oportunidades han llegado, su rol de madre sigue pesando más que cualquier interés televisivo.

La pareja ha enfrentado rumores de crisis, pero ella misma los ha desmentido, asegurando que la prioridad son sus hijos y la estabilidad familiar.

La creadora de contenido también confesó que está preparando un proyecto de reality en familia, lo que refuerza su enfoque en el entorno doméstico por encima de la exposición continua en televisión.

La propuesta de Poncho de Nigris en X para que Marcela Mistral sustituya a Villalobos agrega polémica y expectativa al Supernova: Génesis. - (RS)
(RS)

En cuanto a sus preferencias dentro de la televisión de realidad, Marcela Mistral mencionó que tiene favoritos en la actual edición de La casa de los famosos México 2026, destacando a Aldo Rendón y Karina Torres, con quienes ha compartido experiencias previas cuando Poncho de Nigris y Wendy Guevara formaron parte del espectáculo.

Sobre la próxima temporada de La granja VIP, se sabe que el programa de TV Azteca prepara una nueva edición que llegará en los últimos meses de 2026, aunque todavía no se han confirmado detalles ni participantes oficiales.

Lista de posibles invitados a La Granja VIP 2

  • Daniela Castro (actriz)
  • Polo Morín (actor)
  • Imelda Tuñón (cantante)
  • Agustín Fernández (modelo)
  • Miryam Montemayor (exganadora de La Academia)
  • Lizbeth Rodríguez (influencer)
  • Leslie Gallardo (modelo)

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