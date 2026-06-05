Sentencian a mexicano líder de una banda local ligada al CJNG en EEUU

El hombre pasará más de 21 años tras las rejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elián René Fabián Valladolid, un hombre de origen mexicano y de 26 años de edad, quien es identificado por las autoridades estadounidenses como líder de una célula local vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue sentenciado a 262 meses (más de 21 años) de prisión por un tribunal federal en Charlotte, Carolina del Norte.

La pena corresponde a los cargos de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo, heroína y metanfetamina, según anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. Al término de su condena, Valladolid será deportado de Estados Unidos, según el reporte publicado el 4 de junio.

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En la audiencia de sentencia, el gobierno solicitó y obtuvo un aumento de la pena con base en el rol de liderazgo que Valladolid ejerció dentro de la organización delictiva.

Los documentos presentados ante el tribunal señalan que el hombre estaba relacionado con una organización de narcotráfico multidrogas con base en México y vínculos directos con el CJNG, estructurada en células locales dedicadas a la venta y distribución de sustancias ilícitas.

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(Foto: Archivo)

Usaban escondites para guardar los narcóticos

Entre 2022 y 2023, Valladolid dirigió la célula local de esa organización, supervisó las actividades de distribución y participó en el reclutamiento de nuevos miembros.

Durante la investigación, las autoridades identificaron escondites utilizados por integrantes de la red para almacenar drogas, entre ellos un almacén sobre el que obtuvieron y ejecutaron una orden de registro.

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Como resultado, los agentes incautaron bolsas, maletas y cajas con drogas y artículos de contrabando, además de materiales de empaque, cuatro balanzas digitales, una prensa para drogas y un agente de corte empleado para adulterar los narcóticos y aumentar el volumen del producto destinado a la reventa.

En total, la conspiración involucró 9,6 kilogramos de metanfetamina pura; 5,9 kilos de una mezcla o sustancia con metanfetamina; 2,7 kilos de fentanilo; 1,9 kilogramos de heroína; y 648,11 gramos de cocaína.

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La sentencia fue publicada en la página web del Departamento de Justicia (REUTERS/Marco Bello)

“Este caso es solo un ejemplo de los muchos que demuestran que nuestro enfoque en los cárteles y sus organizaciones de narcotráfico asociadas está dando resultados”, afirmó el fiscal federal Ferguson. “Estamos infiltrándonos en estas organizaciones y desmantelándolas desde la cúpula”, agregó.

Por su parte, Mark M. Zito, agente especial a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en Carolina del Norte y Carolina del Sur, señaló que “las organizaciones de narcotráfico explotan las vulnerabilidades de nuestras comunidades, introduciendo narcóticos peligrosos en nuestras calles y alimentando la delincuencia que amenaza la seguridad de las familias y los vecindarios”.

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Valladolid permanece bajo custodia federal en espera de su traslado a la Oficina Federal de Prisiones, una vez que se le asigne un centro penitenciario federal. El caso fue llevado por el fiscal adjunto Nick J. Miller, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Charlotte.

Túnel transfronterizo fue elaborado por el CJNG

Cabe recordar que el pasado 1 de junio las autoridades de Estados Unidos informaron sobre la desarticulación de un túnel entre México y la nación de las barras y las estrellas. Además, fueron detenidas cuatro personas y las averiguaciones indican que la estructura fue construida por el CJNG.

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Los hechos fueron dados a conocer por las autoridades estadounidenses (Facebook/U.S. Attorney's Office for the Southern District of California﻿)

“HSI y los demás socios del grupo de trabajo de Seguridad Nacional llevaron a cabo una compleja investigación a largo plazo dirigida al Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos miembros fueron responsables de la construcción de un túnel subterráneo utilizado para el contrabando de narcóticos", es parte de lo compartido.

Los sujetos detenidos fueron identificados como:

Gregorio Epifanio Hernández López, de San Diego, California, quien está acusado de conspirar para usar un túnel transfronterizo y de conspirar para importar y distribuir cocaína.

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José Jiménez, de San Diego

Brandon Escalante Sandoval, de México

Antonio Cortez, también de México. Los tres sujetos son acusados de conspirar para distribuir cocaína importada a través del túnel.