Rosa María Noguerón vuelve a la carga para un regreso de Adrián Marcelo a La Casa de los Famosos México 2026

La productora busca un regreso del creador de contenido regiomontano. (Instagram)

La productora de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón, vuelve a la carga para conseguir una posible participación del creador de contenido regiomontano en la próxima temporada del reality.

Gracias a las recientes especulaciones y tras ser cuestionada de nueva cuenta, Rosa María Noguerón aseguró que es una personalidad que le encantaría tener dentro del reality.

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Además, aseguró que de ninguna forma se encuentra vetado por parte de la producción o la televisora.

“No, de ninguna manera, no está vetado en Televisa, es una personalidad que nos encantaría tener”, señaló Noguerón.

La productora de La Casa de los Famosos México pidió, que si Adrián Marcelo estaba escuchando, debería considerar la posibilidad de asistir como panelista para esta temporada.

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“Yo sé que Adrián Marcelo tiene mucho trabajo, pero Adrián Marcelo, si me estas escuchando, ojalá que aceptaras nuestra invitación para formar parte de los panelistas”, comentó.

Sin embargo, Noguerón aseguró que no tiene comunicación con él, únicamente con su manager, para concluir mencionando que tanto Marcelo como su representante son unas personas maravillosas.

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“Pues mira, yo siempre he hablado desde mi trinchera. Para mí, tanto Adrián Marcelo como su mánager, son personas maravillosas. Ambos son finísimas personas y yo siempre voy a hablar bien de ellos, porque lo único que yo recibí de ellos fueron cosas buenas. Son unos caballeros y la verdad es que a mí me gusta trabajar con ellos”, concluyó Noguerón.

La productora busca la posibilidad de tener a Adrián Marcelo como panelista para esta temporada. (Instagram: Rosa María Noguerón)

No es la primera vez

Rosa María Noguerón ya había dejado abierta la opción para Adrián Marcelo de volver al programa pese a la polémica que marcó su salida durante su temporada.

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Durante la presentación de nuevos habitantes para esta temporada, la productora, Rosa María Noguerón, fue cuestionada de forma directa sobre el posible retorno del influencer.

Su respuesta fue clara, señalando que Adrián Marcelo sigue siendo parte de la familia del reality y que la relación con su entorno profesional no está rota.

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La productora mencionó que el participante “tiene las puertas abiertas” y descartó verlo como “la oveja negra” del formato. Añadió que su paso por la casa dejó “una temporada memorable” y sostuvo que no infringió ninguna regla del juego.

La productora mencionó que el participante “tiene las puertas abiertas”. (México). EFE/José Méndez

La incertidumbre, hasta este momento, pasa por otros factores de producción y por la falta de una postura pública del propio Adrián Marcelo.

Hasta el momento y tras las constantes declaraciones del la productora, Adrián Marcelo no se ha pronunciado de forma oficial sobre esta nueva invitación.

La última declaración que el creador de contenido sobre el programa ocurrió en durante una entrevista, donde Adrián Marcelo admitió que su salida “no fue perfecta” ya que le costó su matrimonio y afectó a personas de su circulo cercano.

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El youtuber habló por primera vez sobre su experiencia en el reality. | YouTube: Hermanos de Leche

¿Cómo surgieron los rumores?

Los primeros rumores sobre esta posibilidad surgieron después de una transmisión en vivo de Diego de Erice, donde el conductor fue cuestionado sobre la eventual llegada del creador de contenido regiomontano a la cuarta temporada.

Su respuesta fue que la decisión no depende solo del deseo del equipo, sino de “muchos factores” y de “muchas personas”, también señaló que, en un formato atravesado por la polémica, la presencia de Adrián Marcelo resultaría interesante.

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La invitación de la producción para su participación queda sobre la mesa. (@adrianmarcelo10)

Por ahora, la invitación de la producción queda sobre la mesa y la postura hacia Adrián Marcelo es de apertura total. La productora insiste en que no hay ningún veto y reitera que tanto él como su mánager son personas con las que le gustaría volver a colaborar.

La decisión, sin embargo, depende de la voluntad del creador de contenido y de factores ajenos al programa. Hasta que Adrián Marcelo no se pronuncie, la incertidumbre sobre su regreso sigue vigente y la producción mantiene la expectativa de contar con él como panelista en la nueva temporada.

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