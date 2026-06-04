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Embajador de EEUU en México destaca que los dos países “trabajan juntos para localizar a los cárteles” luego del descubrimiento de un narcotúnel

Ronald Johnson informó que el cargamento incautado está valuado en unos 45 millones de dólares

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que autoridades descubrieron un túnel entre Tijuana y Otay Mesa. (Archivo Infobae)
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que autoridades descubrieron un túnel entre Tijuana y Otay Mesa. (Archivo Infobae)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció este 3 de junio que autoridades descubrieran un túnel entre Tijuana y Otay Mesa y decomisaran más de una tonelada de cocaína, con un valor aproximado de 45 millones de dólares.

En una publicación en X, Johnson detalló que el paso subterráneo mide casi 2 mil pies y tiene una profundidad de 55 pies. Añadió que contaba con electricidad, ventilación y un sistema de rieles.

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“Los cárteles pueden cavar túneles, pero no pueden esconderse, escribió el embajador, quien sostuvo que Estados Unidos y México trabajan juntos para localizar a los cárteles y que los responsables rindan cuentas.

El video muestra un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California, donde agentes exploran un túnel clandestino de 265 metros de longitud y 6.3 metros de profundidad. Se observa la infraestructura interna del túnel, incluyendo soportes de madera, iluminación y tuberías. Además, se visualiza el decomiso de sustancias ilícitas como posible marihuana y píldoras moradas. Este túnel transfronterizo, que conecta de México a Estados Unidos, fue localizado en una vivienda utilizada para almacenamiento y tráfico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos atribuyó al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) la construcción de un túnel entre Tijuana y San Diego que habría sido usado para mover cocaína hacia territorio estadounidense, un caso que derivó en la detención de cuatro presuntos integrantes del grupo y en el aseguramiento de droga valuada por las autoridades, según lo informado en una conferencia de prensa del pasado 1 de junio.

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De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las incautaciones ligadas al caso suman más de una tonelada de cocaína. El Departamento de Justicia sostuvo además que en San Diego esa droga vale aproximadamente 10 veces más que la metanfetamina y tres veces más que el fentanilo.

“HSI y los demás socios del grupo de trabajo de Seguridad Nacional llevaron a cabo una compleja investigación a largo plazo dirigida al Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos miembros fueron responsables de la construcción de un túnel subterráneo utilizado para el contrabando de narcóticos, expusieron las autoridades de Estados Unidos durante la conferencia del 1 de junio.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó un día antes el hallazgo y desarticulación del paso clandestino entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California. Según la fiscalía mexicana, el túnel contaba con un mecanismo deslizante.

El caso incluye 851 paquetes de cocaína y cuatro acusados

CJNG está detrás de la construcción del túnel entre México y EEUU: hay cuatro detenidos y millones de dólares en cocaína
La Fiscalía de Estados Unidos presentó cargos contra Gregorio Epifanio Hernández López, José Jiménez, Brandon Escalante Sandoval y Antonio Cortez por el caso del túnel y la cocaína. (Facebook/U.S. Attorney's Office for the Southern District of California﻿)

La Fiscalía de los Estados Unidos presentó cargos contra cuatro personas relacionadas con la incautación de la cocaína y con el descubrimiento del túnel transfronterizo, según las autoridades estadounidenses. Los detenidos son Gregorio Epifanio Hernández López, de San Diego; José Jiménez, también de San Diego; Brandon Escalante Sandoval, de México; y Antonio Cortez, también de México.

Según la acusación de la Fiscalía de los Estados Unidos, Hernández López enfrenta cargos por conspirar para usar un túnel transfronterizo y por conspirar para importar y distribuir cocaína. Los otros tres hombres son señalados por conspirar para distribuir cocaína importada a través del túnel.

Las autoridades estadounidenses dijeron que el pasado 29 de mayo agentes de seguridad observaron a los ahora detenidos cuando intentaban contrabandear su primer cargamento desde el punto inicial del túnel hasta San Diego. Según esa versión oficial, para mover la droga usaban cajas, bolsas y congeladores que eran distribuidos por tierra.

El Departamento de Justicia afirmó que la rentabilidad de la cocaína en San Diego ha empujado a cárteles como el CJNG a intensificar sus intentos de introducir esa droga a Estados Unidos.

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