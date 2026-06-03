De Metepec a Kyoto: Peña Nieto reaparece en Japón tras recientes apariciones en México

Cada aparición de Peña Nieto fuera de la política vuelve a generar conversación en redes sociales.

La imagen del expresidente mexicano en un hotel de Kyoto se viralizó días después de que circulara otra fotografía suya en el Estado de México, alimentando el interés sobre sus actividades fuera de la vida política.

Peña Nieto sorprende con una nueva aparición en Japón

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de ser visto en Japón, donde una ciudadana mexicana lo reconoció y aprovechó la oportunidad para tomarse una fotografía con él.

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La imagen fue compartida en redes sociales por Paola Alarcón, una guía de turistas mexicana radicada en Japón, quien relató que el encuentro ocurrió en el lobby de un hotel de Kyoto mientras esperaba a un grupo de viajeros.

En Kyoto, el exmandatario fue reconocido por una ciudadana mexicana. Crédito: paola.lostinjapan

Según contó, inicialmente dudó de la identidad del exmandatario, pero decidió acercarse para preguntarle directamente.

La respuesta confirmó sus sospechas y permitió que ambos intercambiaran unas palabras antes de posar para una fotografía que rápidamente se volvió viral.

Una fotografía casual que se volvió tendencia

La publicación generó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes destacaron lo inusual de encontrar al exjefe del Ejecutivo mexicano en una ciudad turística japonesa.

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Paola Alarcón aseguró que Peña Nieto se mostró cordial durante el breve encuentro y accedió sin inconvenientes a la selfie que posteriormente compartió en Instagram acompañada del mensaje: “Con mi expresidente Peña Nieto”.

El encuentro ocurrió en el lobby de un hotel de Kyoto, donde fue reconocido por una mexicana. Crédito: paola.lostinjapan

La escena llamó especialmente la atención porque ocurre apenas unos días después de otra aparición pública del político mexiquense que también dio de qué hablar en plataformas digitales.

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Las reapariciones de Peña Nieto tras dejar la Presidencia

Desde que concluyó su mandato el 30 de noviembre de 2018 y entregó la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto ha mantenido un perfil discreto, alejado de la política nacional y de los actos públicos.

Sin embargo, algunas de sus apariciones han generado interés mediático:

Fue captado en un hotel de Ixtapan de la Sal, Estado de México .

En diciembre de 2025 fue visto en calles de Metepec .

Participó en un torneo benéfico de golf en Madrid, España .

Apareció en un video junto a un ilusionista durante una estancia en Punta Cana .

Ahora fue fotografiado en Kyoto, Japón, durante un encuentro casual con una mexicana.

Cada una de estas apariciones ha despertado especulaciones sobre su vida actual, aunque ninguna ha estado relacionada con actividades políticas.

La verdad sobre la fotografía en Ixtapan de la Sal

A finales de mayo también circuló una imagen de Peña Nieto en el Hotel Ixtapan Spa & Resort, ubicado en el Estado de México. La fotografía provocó rumores sobre un supuesto regreso definitivo al país.

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Enrique Peña Nieto en el lobby del Hotel Ixtapan Spas & Resort. (Especial)

No obstante, posteriormente se aclaró que la imagen había sido tomada en diciembre de 2025 durante una visita privada de carácter familiar y no correspondía a fechas recientes.

El exgobernador mexiquense mantiene vínculos personales con la entidad y, de acuerdo con diversos reportes, suele realizar visitas ocasionales para atender asuntos familiares o descansar en zonas residenciales privadas.

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España sigue siendo su principal residencia

Tras abandonar la Presidencia, Peña Nieto fijó su residencia en España, particularmente en la zona de Madrid, donde ha desarrollado una vida alejada de los reflectores políticos.

En distintas ocasiones ha expresado su intención de permanecer en ese país de manera permanente, aunque continúa realizando viajes internacionales y visitas esporádicas a México.

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España sigue siendo la principal residencia de Enrique Peña Nieto tras dejar la Presidencia.(Foto: @EPN, Instagram)

Desde Europa ha mantenido una presencia pública limitada, por lo que cada fotografía o video difundido en redes sociales suele convertirse rápidamente en noticia.

Un exmandatario que sigue despertando interés

Aunque han pasado casi ocho años desde el final de su gobierno, Enrique Peña Nieto continúa generando atención cada vez que reaparece en espacios públicos.

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Ya sea en México, España, República Dominicana o ahora en Japón, sus encuentros casuales con ciudadanos suelen viralizarse y provocar reacciones entre quienes siguen de cerca la trayectoria del exmandatario.

La reciente fotografía tomada en Kyoto confirma que, pese a mantenerse alejado de la política, Peña Nieto continúa siendo una figura capaz de atraer la atención pública dentro y fuera de México.

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