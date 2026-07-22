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Feminicidio de Frida Santamaría: Fiscalía de Michoacán abre carpetas de investigación a servidores públicos por irregularidades

Las autoridades ofrecen 100 mil pesos a quien proporcione información para dar con el paradero de Juan Paulo Amezcua Gudiño, presunto agresor de la joven

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Feminicidio de Frida Santamaría: Fiscalía de Michoacán abre carpetas de investigación a servidores públicos por irregularidades. (Foto: Justicia para Frida )
Feminicidio de Frida Santamaría: Fiscalía de Michoacán abre carpetas de investigación a servidores públicos por irregularidades. (Foto: Justicia para Frida )

El caso de feminicidio de Frida Santamaría sigue en completa impunidad a cuatro años de la agresión perpetrada presuntamente por Juan Paulo Amezcua Gudiño, por quien la Fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa de 100 mil pesos a quien ofrezca información sobre su paradero y así se lleve a cabo su detención.

Irregularidades lleva a la apertura de carpetas de investigación

Ante lo anterior, este 21 de julio, las autoridades del estado detallaron que tiene información de que el acusado habría salido del país, sin precisar sobre el paradero para no comprometer la investigación:

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“Se continúa con la línea de investigación bastante fuerte de que el responsable salió del país, hasta el momento no puedo mencionar hacia donde porque es algo que estamos intentando concretar para dar con el objetivo con la detención”.

El vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, confirmó que aún no hay ninguna persona detenida por el feminicidio de la joven originaria de Sahuayo, el cual ocurrió en 2022, sin embargo, ha abierto investigaciones en contra de los servidores públicos que resulten responsables por las diversas omisiones e irregularidades en el caso:

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“Posterior a la revisión de la carpeta, se observan diversas irregularidades y se han hecho de conocimiento a la vicefiscalía de Evaluación y Control Interno”.

Fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa de 100 mil pesos a quien ofrezca información para dar con el paradero de Juan Paulo Amezcua Gudiño. (Foto: Justicia para Frida )
Fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa de 100 mil pesos a quien ofrezca información para dar con el paradero de Juan Paulo Amezcua Gudiño. (Foto: Justicia para Frida )

Así habría sucedido el feminicidio de Frida Santamaría

La joven Frida Santamaría fue asesinada de un disparo en el hígado mientras trabajaba como organizadora de un bautizo en Sahuayo, Michoacán. Su ex pareja disparó contra ella frente a todos los invitados al evento, tomó su teléfono celular y huyó, dejándola moribunda en el lugar.

Su familia asegura que el feminicidio ocurrió en presencia de todos los asistentes al bautizo, quienes vieron al agresor y conocen su identidad. De ese grupo, solo una persona ha aceptado testificar ante las autoridades.

El silencio del resto no es casual. Según denuncia la familia, el asesino es pariente de un político del municipio, lo que habría generado una red de encubrimiento que mantiene al sujeto sin consecuencias legales hasta hoy.

Tras varios meses de lucha por parte de su familia, el caso de Frida Santamaría fue nuevamente clasificado como feminicidio, lo que obliga al presunto responsable, Juan Paulo, a regresar a prisión para continuar el proceso judicial, situación que hasta la fecha no se ha dado.

Feminicidio de Frida Santamaría: Fiscalía de Michoacán abre carpetas de investigación a servidores públicos por irregularidades. (Foto: Justicia para Frida )
Feminicidio de Frida Santamaría: Fiscalía de Michoacán abre carpetas de investigación a servidores públicos por irregularidades. (Foto: Justicia para Frida )

El juez Víctor Hugo Ortiz Margarito concluyó, tras una audiencia de tres horas, que el delito se tipifica como feminicidio, con esa resolución, modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo preciso de 24 horas para presentarse voluntariamente ante las autoridades, de lo contrario se giraría una orden de aprehensión en su contra.

El cambio de clasificación del delito a homicidio culposo le había permitido al acusado continuar el proceso sin estar recluido, una situación que agravó el caso y ha alargado el acceso de justicia. Esa condición se mantuvo durante meses, pese a que, según los padres de Frida, el resultado de la audiencia debió haberse ejecutado desde el 6 de mayo de 2025.

“Juan Paulo ha sido beneficiado innumerables veces para que continuara en libertad, pero por fin hoy damos un paso muy grande en la búsqueda de justicia para Frida”, expresaron los padres de la joven en un comunicado.

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