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Vinculan a proceso a 8 integrantes “Del Caballito”, banda dedicada al lavado de dinero en al menos cinco estados del país

La red es investigada supuesta expedición de comprobantes fiscales falsos y operaciones con recursos de procedencia ilícita

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Mapa criminal de la estructura de "El Caballito". Crédito: FGR
Mapa criminal de la estructura de "El Caballito". Crédito: FGR

Un juez de control vinculó a proceso a ocho presuntos integrantes de la red delictiva “Del Caballito” por su participación en la expedición de comprobantes fiscales falsos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que habrían generado facturas por más de 12 mil millones de pesos en al menos tres años de operación en cinco estados del país.

La autoridad judicial también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra y estableció dos meses como plazo para la investigación complementaria.

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La vinculación a proceso de los ocho integrantes fue confirmada este 4 de junio por la Fiscalía General de la República (FGR), quien no reveló el sitio donde se encuentran recluidos. Sin embargo, medios nacionales han indicado que sería el Penal Federal de Michoacán.

La FGR presentó los datos de prueba

Según información oficial, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, lo que obligó a la Fiscalía General de la República a exponer datos de prueba adicionales ante el juez.

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El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero sostuvo la acusación con el respaldo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.

Inmueble asegurado por las autoridades. Crédito: FGR
Inmueble asegurado por las autoridades. Crédito: FGR

Tras exponer las pruebas suficientes, el juez dictó la vinculación a proceso de las siguientes ocho personas:

  • Maikol “N”
  • Salvador “N”
  • Laura “N”
  • Luis “N”
  • Manuel “N”
  • Elda “N”
  • Montserrat “N”
  • Lilia “N”

Las investigaciones de la FGR señalaron a Maikol “N” y a Salvador “N” como los presuntos líderes de la organización.

Las ocho órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas en cateos ejecutados en Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.

Así operaba la banda Del Caballito

El vocero de la FGR, Ulises Lara López, explicó el 1 de junio que la red se acercaba a empresas reales para ofrecerles mecanismos de evasión fiscal.

“Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal y hacían las operaciones falsas para justificar la emisión de facturas falsas”, declaró.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en conferencia de prensa el desmantelamiento de la red delictiva 'Del Caballito'.

La organización constituía empresas fachada, realizaba deducciones legítimas por clientes reales y distribuía los beneficios.

Para darle apariencia de legalidad, también operaba una asociación civil que ofrecía asesoramiento en materia de planeación laboral.

El esquema permitía a las empresas beneficiadas evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y ocultar el origen de los recursos.

Las 15 empresas y asociaciones civiles identificadas tenían domicilios fiscales en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

Uno de los inmuebles asegurados contaba con una placa en la fachada que simulaba un caballito de ajedrez en dorado, símbolo que presuntamente da el nombre a la red.

El operativo desplegó 440 elementos en nueve estados

La desarticulación de la red fue revelada el 29 de mayo tras un operativo en el que participaron 440 elementos distribuidos en nueve estados.

Las autoridades ejecutaron cateos simultáneos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

El operativo permitió asegurar 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas, además de divisas en siete monedas:

  • 1 millón 90 mil 550 pesos
  • 106 mil yenes
  • Mil 700 libras esterlinas
  • 370 soles
  • Mil 570 euros
  • Mil 50 coronas danesas
Parte del dinero asegurado en los cateos federales. Crédito: FGR
Parte del dinero asegurado en los cateos federales. Crédito: FGR

Entre los efectivos participantes hubo peritos especializados en criminología, informática forense, fotografía, video y contabilidad forense.

Lara López advirtió que las investigaciones continúan y que podrían hallarse más elementos vinculados a delincuencia organizada, lo que derivaría en un cambio en la pena.

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