¿Quieres saber más sobre ‘La Odisea’?: 10 libros para seguir el largo camino hacia Ítaca

¿Quieres saber más sobre “La Odisea"?: 10 libros para ampliar el largo camino hacia Ítaca

El maestro de las superproducciones épicas se enfrenta al padre de todas las epopeyas con La Odisea, que se estrenó la semana pasada. La nueva adaptación cinematográfica de Christopher Nolan de la saga de la Antigua Grecia de Homero está protagonizada por Matt Damon como el héroe errante Odiseo, quien debe encontrar el camino de regreso a casa con su esposa e hijo en Ítaca, a través de numerosos desvíos, después de haber ayudado a los griegos a conseguir la victoria en la Guerra de Troya (una campaña que se narra en el otro poema muy aclamado de Homero, la Ilíada).

Ojalá la película te anime a releer el texto original, una historia tan rica que ha cautivado a lectores durante milenios a través de numerosas traducciones. Y si anhelas más aventuras con Odiseo y compañía, o si buscas contexto sobre la historia real de la época, o versiones originales de mitos clásicos, no busques más allá de estos libros.

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Ulises, de James Joyce

Aunque nos acabamos de perder el Bloomsday, cualquier día es bueno para empezar a leer Ulises. Quizás la reinterpretación más famosa de la epopeya de Homero, esta novela modernista de flujo de conciencia traslada el viaje del héroe desde el mar color vino hasta las calles del Dublín de principios de siglo, refractando ingeniosamente la Odisea de Homero a través de las perspectivas de los irónicos «héroes» Esteban Dédalo y Leopold Bloom. No se dejen intimidar por su reputación de abstrusa: Ulises es una lectura profundamente placentera, un viaje a través de lo mundano que roza lo sublime.

Ulises, de James Joyce

Circe, de Madeline Miller

La bella y vengativa hechicera Circe desempeña un papel pequeño pero significativo en la Odisea: transforma a los marineros en cerdos, los mantiene cautivos en su isla y aconseja al cansado Odiseo, quien se convierte en su amante, sobre cómo afrontar algunas de las pruebas que aún le esperan en su viaje. La reinterpretación de Miller le da a la hechicera el protagonismo y le otorga un toque feminista y encantador a su historia. El libro explora las numerosas aventuras de Circe más allá del poema de Homero —Atenea, el Minotauro, Dédalo, Medea y muchos más se cruzan en su camino— y le confiere una profundidad psicológica que muestra su supuesta sed de venganza bajo una luz diferente.

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Circe, de Madeline Miller

Ilion, de Dan Simmons

Pocas reinterpretaciones de las epopeyas de Homero son tan creativas como Ilium, que transforma la Ilíada en una obra de ciencia ficción intergaláctica. En un futuro lejano, los dioses, una raza de poderosos seres posthumanos, han obligado a Odiseo, Aquiles y Agamenón a entretenerlos recreando la Guerra de Troya en la superficie de Marte. ¿El único problema? Los dioses no recuerdan cómo termina el conflicto, así que resucitan a un erudito homérico del siglo XX, Thomas Huckleberry, para que los asesore (y narre nuestra historia con ironía). Hay naves espaciales, burros espaciales y un robot obsesionado con Shakespeare. Es tan erudito como disparatado, y divertidísimo.

Ilion, de Dan Simmons

Héroes, de Stephen Fry

Fry es conocido principalmente como un querido comediante británico, pero también es autor de varios libros de no ficción sobre la mitología de la Antigua Grecia, todos ellos informativos, accesibles y narrados con el tono ameno de tu profesor de literatura favorito del instituto. La serie incluye La Odisea y Troya, centradas en Homero, así como Mitos, que trata sobre los dioses. Pero si quieres ampliar tus conocimientos sobre la Antigüedad, prueba con Héroes, que narra la historia de «hombres y mujeres que forjan su destino, utilizan sus cualidades humanas de valentía, astucia, ambición, rapidez y fuerza para realizar hazañas asombrosas, vencer a monstruos terribles y… cambiar el mundo».

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Héroes, de Stephen Fry

Penélope y las doce criadas, de Margaret Atwood

En 2005, la editorial escocesa Canongate Books invitó a un grupo de novelistas a escribir sus propias versiones de mitos antiguos. La contribución de Atwood es una reinterpretación de la Odisea desde la perspectiva de Penélope, la fiel esposa de Odiseo. La Penélope de Atwood es irreverente y astuta, y guía al lector a través de su matrimonio con Odiseo, sus tribulaciones con los pretendientes que llegan en su ausencia y su amarga rivalidad con la rebelde Helena con una franqueza hilarante. Su relato cínico, mientras recorre el inframundo, insufla un nuevo significado a una historia conocida.

Penélope y las doce criadas, de Margaret Atwood

Montaña fría, de Charles Frazier

La asombrosa novela debut de Frazier es una reinterpretación claramente estadounidense de la epopeya de Homero. Aquí, Odiseo se convierte en Inman, un desertor confederado herido cuya búsqueda para regresar con su amada Ada en Carolina del Norte lo lleva a través de una nación devastada por la Guerra Civil. Mientras espera a su amado, Ada une fuerzas con otra mujer, Ruby, para intentar salvar la granja familiar. Frazier divide su narración entre los puntos de vista de Inman e Ida, y se interesa tanto por los viajes internos de sus personajes como por sus a menudo agotadores viajes físicos. (La adaptación cinematográfica de 2003 protagonizada por Jude Law, Nicole Kidman y Renée Zellweger también es excelente).

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Autobiografía de Rojo, de Anne Carson

En cuanto a las reinterpretaciones modernas de los mitos griegos, la versión de Anne Carson sobre el monstruo Gerión es una de las más brillantes. Esta enorme bestia alada de tres cuerpos fue abatida por el héroe Hércules, cuyo décimo trabajo consistió en conseguir el ganado del gigante. La historia de la criatura cobró nueva dimensión en el siglo VI a. C. gracias al poeta griego Estesícoro, quien imaginó su vida antes de este fatal encuentro. El Gerión de Carson es un joven brillante, tierno y creativo, que no muere a manos de Heracles, sino que mantiene un apasionado romance con él que culmina en un destino más cruel del que imagina el mito: un corazón roto. Escrito en verso, el libro incluye una divertida entrevista imaginaria con el propio Estesícoro.

Autobiografía de Rojo, de Anne Carson

Relatos de Ovidio, de Ted Hughes

Viajemos de la Antigua Grecia a Roma, donde Ovidio compuso su obra maestra Las metamorfosis. El poema épico abarca desde el nacimiento del universo hasta Julio César y comprende más de 250 historias, incluyendo los mitos de Narciso, Aracne y los desventurados Píramo y Tisbe. En Cuentos de Ovidio, una reinterpretación moderna del clásico latino, el poeta Hughes reduce estos cientos de relatos a 24, que traduce en verso libre de gran originalidad. «El resultado es algo excepcional», escribió nuestro crítico. «Una traducción inspirada que se erige como poesía vigorosa por derecho propio».

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Relatos de Ovidio, de Ted Hughes

La guerra de Troya, de Barry Strauss

Barry Strauss, historiador de la Universidad de Cornell, utiliza la Ilíada de Homero como punto de partida para explorar lo que sabemos y desconocemos sobre las verdaderas circunstancias de la Guerra de Troya. Basándose en recientes descubrimientos arqueológicos y en una extensa investigación sobre relatos contradictorios de la época, el libro traza la línea divisoria entre la realidad y la ficción histórica con una prosa amena y accesible. ¿Existió Helena de Troya? ¿De verdad los griegos ganaron con un caballo gigante? Strauss aporta contexto mientras intenta desentrañar la verdad detrás de algunas de las invenciones más fantasiosas de Homero.

Clásicos sin filtros, de Mary Beard

¿Por qué debería importarnos la historia antigua (literalmente)? Los beneficios de una educación clásica se enumeran con estilo y pasión en el último libro de Mary Beard, la profesora de Cambridge recientemente jubilada, conocida por sus fascinantes libros sobre la Antigua Roma. La defensa que hace Beard de la antigüedad es elocuente y rica en su característica perspicacia histórica, pero también animada por una alegría y una curiosidad contagiosas. Su profundo amor por indagar en estas civilizaciones antiguas surgió, escribe, de un trozo de pan fosilizado. El tuyo podría venir de las películas.

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Clásicos sin filtros, de Mary Beard

Fuente: The New York Times