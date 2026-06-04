Altos mandos militares llegan a Culiacán para supervisar el despliegue en la entidad

La visita tiene como objetivo el verificar y evaluar las acciones de las fuerzas federales en la entidad. Crédito: Defensa

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, y el comandante de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño, realizaron una visita de supervisión a Culiacán para verificar el despliegue operativo y evaluar las acciones que las fuerzas federales sostienen en Sinaloa.

La visita se enmarcó en las acciones permanentes para fortalecer la seguridad en la entidad, según un comunicado de la Defensa publicado la tarde de este 4 de junio.

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El titular de la Defensa y el general de la Guardia Nacional encabezaron las acciones. Crédito: Defensa

Esto ocurre un día después de que 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano —conocidos como “Los Murciélagos”— arribaran a Culiacán para reforzar la seguridad. Los efectivos despegaron la tarde del 3 de junio desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a la Base Aérea Militar en Culiacán.

En palabras de la Defensa, “la coordinación entre instituciones fortalece las capacidades operativas para avanzar en la construcción de la paz".

La misión del contingente de fuerzas especiales contempla actuar mediante tareas de disuasión, prevención y patrullajes en distintos puntos de la entidad.

Los generales caminaron por calles de Culiacán en las tareas de evaluación. Crédito: Defensa

Cabe señalar que las fuerzas federales en Sinaloa se encuentran operando en coordinación con autoridades estatales y municipales, dentro del conocido Grupo Interinstitucional.

Sinaloa acumula 522 homicidios dolosos en los primeros cinco meses de 2026

El reforzamiento federal se dio en un contexto de escalada de violencia en el estado. El martes 2 de junio se registraron diez carpetas de investigación por homicidio doloso en la entidad, según informó la Fiscalía General del Estado: nueve en Culiacán y uno en Mazatlán.

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En Culiacán, las víctimas fueron encontradas en las colonias Azaleas, Antonio Toledo Corro, Valle Alto, La Conquista, La Campiña, 10 de Mayo, Casas Lindas y Laureles Pinos, además de otro deceso en las inmediaciones del basurón municipal. En Mazatlán, el caso ocurrió en la colonia Luis Echeverría.

La cifra del 2 de junio superó el promedio diario de mayo, que cerró con 123 homicidios dolosos, un promedio de 3.9 víctimas por día.

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Mayo fue el mes más violento del año hasta el momento, por encima de febrero con 109, enero con 107, abril con 103 y marzo con 80.

En total, Sinaloa acumuló 522 homicidios dolosos en los primeros cinco meses de 2026. Fue en ese contexto que la Defensa ordenó el despliegue de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales para reforzar las operaciones de seguridad en la entidad.

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Crisis política y presión federal sobre el estado

Las acciones militares se enmarcaron también en una crisis política. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez personas vinculadas con el gobierno estatal por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa, facción de Los Chapitos, para el tráfico de droga hacia Estados Unidos mediante la protección e impunidad de los delincuentes.

Rocha Moya y 9 funcionarios más fueron acusados de colaborar con Los Chapitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los señalados figuró el gobernador Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal al cargo. El 4 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se presentó en Culiacán acompañado de altos mandos militares y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla para reafirmar la posición federal.

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“El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días con la seguridad de las familias sinaloenses”, señaló García Harfuch en esa ocasión.

El funcionario precisó que desde hace dos años el estado registró un incremento de violencia por la pugna entre facciones criminales, referida a la guerra que estalló en septiembre de 2024 entre Los Mayos y Los Chapitos, tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a EEUU.

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En este periodo, las fuerzas federales han incautado miles de armas y 70 toneladas de droga, además de detener a casi 2 mil 400 personas por delitos de alto impacto en la entidad.