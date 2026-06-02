México

FGR revela cómo operaba el esquema de la red de lavado de dinero de “El Caballito”

Un total de ocho personas ligadas con la estructura fueron detenidas

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Mapa criminal de la estructura de "El Caballito". Crédito: FGR
Mapa criminal de la estructura de "El Caballito". Crédito: FGR

El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, detalló la forma en la que opera la estructura dedicada a las actividades de lavado de dinero denominada El Caballito.

“Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal y hacían las operaciones falsas para justificar la emisión de facturas falsas”, comentó el funcionario el 1 de junio.

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Luego del diseño y la comercialización de los esquemas constituían empresas fachada, luego realizaban las deducciones legítimas por clientes reales y posteriormente distribuían los beneficios.

Más de 12 mil millones de pesos en facturas

Además, las estimaciones de las autoridades hacendarias indican que con las facturas falsas, la estructura generó documentos de más de 12 mil millones de pesos.

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