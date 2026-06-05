México

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana

Adalberto “N” y Juan “N” viajaban en un vuelo procedente de Tapachula, Chiapas

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La captura de los dos sujetos fue informada este 4 de junio por la Fiscalía federal. Crédito: FGR
La captura de los dos sujetos fue informada este 4 de junio por la Fiscalía federal. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 4 de junio que un perro detector marcó positivamente dos maletas en el aeropuerto internacional de Tijuana y derivó en la detención de dos hombres que transportaban 52 kilogramos de probable cocaína, distribuidos en 50 paquetes.

Los sujetos, identificados como Adalberto “N” y Juan “N”, viajaban en un vuelo procedente de Tapachula, Chiapas.

Droga encontrada en la maleta de Juan "N" tras la revisión. Crédito: FGR
Droga encontrada en la maleta de Juan "N" tras la revisión. Crédito: FGR

El operativo fue ejecutado por elementos de la FGR a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Ambos individuos fueron detenidos en flagrancia por su posible participación en delitos contra la salud y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.

El binomio canino detectó la droga en el área de equipaje

Reportes oficiales indican que el ejemplar canino realizó una revisión olfativa en el área de equipaje de pasajeros y marcó positivamente dos maletas pertenecientes a los dos hombres.

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Al abrirlas, los agentes federales encontraron 50 paquetes con una sustancia con características propias de la cocaína.

Binomio encargado de la detección en el aeropuerto internacional fronterizo. Crédito: FGR
Binomio encargado de la detección en el aeropuerto internacional fronterizo. Crédito: FGR

La droga fue asegurada de inmediato. Los 52 kilogramos decomisados serán sometidos a estudios periciales especializados para confirmar sus características, peso y composición. Peritos de la FGR realizarán los análisis correspondientes.

La acción derivó de trabajos de investigación de campo y gabinete enfocados en combatir delitos contra la salud.

Esos trabajos permitieron detectar movimientos sospechosos relacionados con el traslado de droga en vuelos que operan en el aeropuerto que se ubica en la colonia Nueva Tijuana.

Las investigaciones apuntan a un modus operandi en análisis

Elementos de la AIC y de la SSPC se trasladaron al aeropuerto tras identificar los movimientos sospechosos, donde realizaron labores de vigilancia e inspección antes de activar al binomio canino.

Autoridades censuraron los logos presentes en los paquetes de cocaína. Crédito FGR
Autoridades censuraron los logos presentes en los paquetes de cocaína. Crédito FGR

La coordinación entre ambas dependencias fue parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, orientado a la detección temprana de patrones criminales.

Las áreas de investigación de la FGR establecieron coincidencias con un modus operandi actualmente bajo análisis, con el objetivo de identificar posibles vínculos y ampliar las indagatorias hacia otras personas o redes relacionadas con el traslado de droga en rutas aéreas.

Hasta el momento no se ha revelado si los sujetos están vinculados con algún cártel con presencia en la entidad o si tenían programado el viajar a EEUU mediante otro vuelo.

Recientes golpes al narcotráfico en Tijuana

El decomiso en el aeropuerto se suma a una serie de operativos recientes en Tijuana. El 29 de mayo de 2026, autoridades de Estados Unidos desmantelaron uno de los narcotúneles transfronterizos más sofisticados detectados en años.

Autoridades detallaron que se trata de una estructura de 589 metros que conectaba la colonia Nueva Tijuana con un local comercial de fachada en Otay Mesa, San Diego.

El operativo, encabezado por el grupo de trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, culminó con la detención de cuatro personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la incautación de poco más de mil kilogramos de cocaína, valuados en 45 millones de dólares.

Montaje con mapa satelital de un túnel, pallets de paquetes envueltos en un almacén, y agentes armados frente a una tienda 'Buy 4 Less' con el logo CJNG.
El tunel fue detectado por autoridades mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El túnel contaba con paredes reforzadas, sistema de rieles, ventilación y electricidad. Es el primer narco pasadizo operacional descubierto en el Distrito Sur de California desde 2022.

Reportes previos de Infobae México revelaron que desde 1993 se han detectado 99 narcotúneles en esa zona; 28 de ellos son clasificados como sofisticados.

Las autoridades estadounidenses atribuyeron el incremento en el tráfico de cocaína a su alto valor en el mercado. Presuntamente en San Diego, esa sustancia vale aproximadamente 10 veces más que la metanfetamina.

Aeropuertos mexicanos, ruta activa para el tráfico de cocaína

El caso de Tijuana no es aislado. En los últimos meses, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México concentró varios decomisos con métodos de ocultamiento variados: cocaína líquida en botellas de productos cosméticos, droga mezclada en la pintura de lienzos y paquetes escondidos dentro de una silla de ruedas.

Estos envases también fueron asegurados por las autoridades. Crédito: FGR
Estos envases también fueron asegurados por las autoridades. Crédito: FGR

El 2 de abril, la Marina detuvo en la Terminal 2 a María “N”, ciudadana colombiana que llegó en vuelo desde Bogotá con 2 litros 398 mililitros de clorhidrato de cocaína líquida ocultos en envases de uso personal. Un juez le dictó prisión preventiva y la vinculó a proceso.

En otro caso del 30 de abril, una persona extranjera fue arrestada con cocaína mezclada en la pintura de lienzos.

Y por último, el 14 de mayo, un binomio canino localizó una silla de ruedas con casi nueve kilos de droga en su armazón.

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