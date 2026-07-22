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5 colores de uñas que hacen lucir las manos más jóvenes y alargadas

Los tonos que elijas pueden ayudarte a resaltar ciertas cualidades

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Primer plano de una mano femenina con uñas largas pintadas en tono nude y decoradas con pequeños detalles dorados, complementadas con anillos dorados minimalistas. La imagen resalta el auge actual de las tendencias sofisticadas y elegantes en el diseño de uñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda para muchas mujeres las uñas son uno de las piezas más importantes de su arreglo personal y los colores y diseños pueden reflejar

Estas son algunas de las tendencias más recientes en el mundo de la manicura: los tonos que no solo siguen la moda, sino que también ayudan a que las manos luzcan más jóvenes y estilizadas.

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Elegir el color de esmalte adecuado puede marcar la diferencia en la apariencia de la piel, disimular imperfecciones y hasta alargar visualmente los dedos.

Especialistas en belleza y estilistas resaltan cuáles son los colores ideales para conseguir un efecto rejuvenecedor en las manos, desde los clásicos nude hasta tonos pastel y acabados brillantes que aportan frescura.

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Aquí presentamos los tonos que dominan las recomendaciones para quienes buscan una imagen más joven y elegante en sus uñas.

El color de tus uñas puede ayudarte a proyectar diferentes objetivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El color de tus uñas puede ayudarte a proyectar diferentes objetivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 colores de uñas que hacen lucir las manos más jóvenes y alargadas

Aquí tienes cinco colores de uñas que, según especialistas y tendencias recientes de 2026, ayudan a que las manos luzcan más jóvenes y alargadas:

  1. Rosa suave o translúcido: Los tonos rosados tipo “ballet pink” o translúcidos aportan un efecto natural y elegante. Ayudan a disimular imperfecciones y no generan demasiado contraste con la piel, por lo que hacen que las manos se vean más frescas y juveniles.
  2. Beige o nude: Los esmaltes nude, beige, arena o crema crean una ilusión óptica de continuidad entre la piel y las uñas. Esto alarga visualmente los dedos y aporta sofisticación diaria. Elegir un tono que armonice con el subtono de la piel es clave para un mejor efecto.
  3. Rojo clásico o bordó: Aunque muchas personas piensan que los tonos intensos envejecen, los rojos clásicos o un bordó sofisticado pueden ser muy favorecedores. Aportan personalidad, elegancia y ayudan a estilizar la mano, especialmente en uñas cortas.
  4. Blanco lechoso: Los esmaltes “milky” o blancos suaves reflejan la luz y dan una apariencia luminosa a las manos. Este color es tendencia en 2026 y resulta ideal para quienes buscan un look moderno y discreto.
  5. Amarillo mantequilla y tonos pastel (lavanda, verde menta): Los tonos pastel suaves, como el lavanda, el verde menta o el amarillo mantequilla, aportan frescura y un toque juvenil. Son perfectos para un estilo limpio y ayudan a que las manos se vean más estilizadas y menos recargadas.
Cinco pares de manos de mujer con uñas esmaltadas en rosa suave, beige, rojo clásico, blanco lechoso y tono pastel.
La imagen ilustra cinco colores de esmalte de uñas, como rosa suave y rojo clásico, que logran un efecto de manos más jóvenes y estilizadas según las tendencias de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles adicionales:

  • Los tonos oscuros, como azul marino y negro brillante, también pueden estilizar, pero suelen resaltar más las imperfecciones en manos maduras.
  • El acabado brillante ayuda a que las manos luzcan más frescas y cuidadas.
  • La manicura francesa con borde rojo cálido (Spicy French) alarga visualmente el dedo y es tendencia este verano.

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