México

Gobierno de Sonora desconoce investigación de Estados Unidos contra Alfonso Durazo: “El gobernador cuenta con visa”

La vocera Paloma Terán calificó de “completamente falsa” la información publicada por el diario estadounidense sobre presuntos nexos del gobernador con el crimen organizado

Guardar
Google icon
La administración estatal aseguró en un comunicado que el mandatario no ha sido notificado por autoridades estadounidenses y que conserva su documento migratorio, tras una nota que lo vinculó con indagatorias por crimen organizado. (Infobae-Itzallana)
La administración estatal aseguró en un comunicado que el mandatario no ha sido notificado por autoridades estadounidenses y que conserva su documento migratorio, tras una nota que lo vinculó con indagatorias por crimen organizado. (Infobae-Itzallana)

El gobierno del estado de Sonora salió al paso este miércoles para desmentir una publicación del diario Los Angeles Times que señala al gobernador Alfonso Durazo Montaño como uno de dos mandatarios mexicanos bajo investigación del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A través de un comunicado, la vocera Paloma Terán aseguró que la información es “completamente falsa” y precisó que Durazo cuenta con visa estadounidense vigente y no ha recibido notificación alguna de investigación por parte de autoridades de ese país.

PUBLICIDAD

@palomateranv
@palomateranv

Lo que reveló el LA Times

El rotativo estadounidense publicó este miércoles que Washington investiga a dos gobernadores de Morena por presuntos lazos con el crimen organizado: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas. Según el diario, a ambos les fue revocada su visa, aunque mantienen acceso a territorio estadounidense mediante un programa especial conocido como “Beneficio Público Significativo” (Significant Public Benefit Parole), un mecanismo habitualmente reservado para personas que colaboran con autoridades o testifican ante un gran jurado.

De acuerdo con el LA Times, Durazo —de 71 años y exsecretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de López Obrador, donde operó la estrategia de “abrazos, no balazos”— viaja regularmente a Estados Unidos bajo ese permiso especial para recibir tratamiento médico. Su estado, Sonora, es una de las principales rutas de tráfico de drogas en la frontera norte.

PUBLICIDAD

En el caso de Villarreal, de 68 años, la investigación giraría en torno al contrabando de combustible conocido como huachicol, delito arraigado en Tamaulipas. El gobernador tamaulipeco ha negado las acusaciones y asegura que carecen de sustento.

Contexto: presión acumulada sobre Morena

Las revelaciones del LA Times se suman a una cadena de señalamientos contra funcionarios del partido gobernante. El pasado 29 de abril, la Fiscalía de Nueva York acusó a diez funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ante esa ola de investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido a Washington pruebas concretas antes de actuar. La mandataria ha calificado las indagatorias de injerencia electoral y violación a la soberanía mexicana, y se ha negado a extraditar a Rocha Moya. En paralelo, ha cuestionado públicamente si detrás de estas acciones existe una agenda política de la derecha estadounidense de cara a las elecciones de 2026 y 2027.

La escalada de tensiones ocurre a un mes de que México, Estados Unidos y Canadá inicien la revisión del T-MEC.

Imagen UBJXUJLY5NGB5EYU5PXXLACWNQ

Sonora rechaza los señalamientos

El gobierno sonorense fue contundente: “Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia”, sostuvo Terán en el comunicado oficial.

Por ahora, el LA Times no ha respondido públicamente a las declaraciones del gobierno de Sonora.

Temas Relacionados

SonoraAlfonso DurazoPolítica Mexicanacrimen organizadoEstados UnidosVisamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hallan sin vida a Michelle Itzayana, de 15 años, alumna de la UAEM que salió por una cartulina en Morelos

Desapareció en Yautepec y su cuerpo fue encontrado en Tepoztlán durante un operativo en su búsqueda

Hallan sin vida a Michelle Itzayana, de 15 años, alumna de la UAEM que salió por una cartulina en Morelos

Iván Alonso revela si dolió la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul: “Lo sentí como una huida”

El entrenador argentino llegó para el Clausura 2024 contratado por Alonso

Iván Alonso revela si dolió la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul: “Lo sentí como una huida”

Rollos de mango con chile: la receta fácil y refrescante que conquista cualquier antojo

Una propuesta vibrante que combina notas dulces, cítricas y picantes en una presentación práctica y perfecta para compartir

Rollos de mango con chile: la receta fácil y refrescante que conquista cualquier antojo

La disputa legal de dos famosas por el nombre “Gaby Ramírez” tiene una ganadora: “IMPI ya me dio la razón”

En febrero de 2026, una de las partes informó que la FGR también atrajo el caso por presunta falsedad de declaraciones

La disputa legal de dos famosas por el nombre “Gaby Ramírez” tiene una ganadora: “IMPI ya me dio la razón”

¿Tienes riesgo de diabetes o presión alta? Estos hábitos matutinos pueden cambiar tu salud

La rutina recomendada por expertos permite identificar riesgos invisibles que podrían dañar el corazón y los riñones

¿Tienes riesgo de diabetes o presión alta? Estos hábitos matutinos pueden cambiar tu salud
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU retira visa a los gobernadores Américo Villarreal y Alfonso Durazo por investigación en su contra, revela Los Angeles Times

EEUU retira visa a los gobernadores Américo Villarreal y Alfonso Durazo por investigación en su contra, revela Los Angeles Times

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de junio

‘El Monstruo’, ‘El Gabito’, ‘El Casco’ y ‘El Owen’: el clan de hermanos que dominó el sur de Sinaloa para Los Chapitos

Una llamada habría frenado la entrega a EEUU de Marco Antonio Almanza, acusado de nexos con Los Chapitos, según Loret de Mola

Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

ENTRETENIMIENTO

La disputa legal de dos famosas por el nombre “Gaby Ramírez” tiene una ganadora: “IMPI ya me dio la razón”

La disputa legal de dos famosas por el nombre “Gaby Ramírez” tiene una ganadora: “IMPI ya me dio la razón”

Equipo de Luis Miguel responde a Yordi Rosado sobre entrevista: esto le dijeron

Daniela Parra revela el costo de proteger a Héctor Parra en prisión

“La moneda está en el aire”: la intrigante frase de Mauricio Ochmann sobre volver con Aislinn Derbez

Internautas critican supuesto desplante de Christian Nodal a Ángela Aguilar tras su concierto en la Plaza de Toros

DEPORTES

Faitelson condena las burlas de José Ramón Fernández contra Julio Ibáñez luego de pasar meses detenido en Sudáfrica

Faitelson condena las burlas de José Ramón Fernández contra Julio Ibáñez luego de pasar meses detenido en Sudáfrica

Iván Alonso revela si dolió la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul: “Lo sentí como una huida”

¿Quiénes son los jugadores más jóvenes que jugarán en el Mundial 2026?

Hugo Sánchez imagina una final entre México y España en el Mundial 2026: recuerda la herida que le dejaron los cachirules

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán