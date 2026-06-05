Alcalde de Metepec ofrece disculpas tras irrumpir con escoltas armados en un club deportivo

Uno de los sujetos que ingresó con el alcalde agredió a un hombre dentro del club. Crédito: Redes Sociales

Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, Estado de México, ofreció disculpas públicas tras la viralización de un video que lo muestra irrumpiendo en el club deportivo La Asunción acompañado de escoltas armados.

En un mensaje publicado en sus redes sociales la tarde de este 4 de junio, el presidente municipal reconoció que el hecho generó polémica, aunque condicionó su disculpa a quienes “creen que vieron un actuar excesivo” de su parte.

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Flores Fernández aseguró que acudió al lugar tras recibir un llamado de auxilio por un conflicto entre particulares al interior del club, del cual dijo ser socio.

En el video aclaratorio no especificó si el sujeto que porta un rifle forma parte de su escolta personal o se trata de un empleado ajeno a la administración pública.

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Justificó su intervención como un acto para “preservar el orden y la paz”

El edil argumentó que su presencia respondió a la necesidad de resolver “lo más pronto posible” un altercado que, según él, amenazaba la integridad de los involucrados.

Reconoció que el asunto era entre particulares, lo que, dijo, lo impulsó a actuar para preservar el orden. No especificó quiénes le reportaron el incidente ni qué tipo de conflicto se desarrollaba en el interior del sitio.

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En el video se observa a un sujeto con un arma larga entrar, mientras otro realiza una agresión y posteriormente el alcalde los alcanza. Crédito: Redes Sociales

Uno de los sujetos que ingresó con el alcalde agredió a un hombre dentro del club.

Al cierre de su mensaje, Flores Fernández señaló que estará “con total disposición” para atender cualquier requerimiento legal derivado de los hechos y reiteró que continuará con su agenda de trabajo en beneficio de las familias de Metepec.

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El video muestra a un hombre alterado que inicia los forcejeos

El material, grabado por una persona al interior del Club Deportivo La Asunción y difundido la mañana de este 4 de junio, muestra a un hombre con playera azul y short blanco que inicia los forcejeos en la puerta del sitio, la cual estaba cerrada.

El hombre la empuja y arrastra a una mujer entre los jalones. El alcalde Flores Fernández, vestido con traje formal, ingresó al club junto con ese grupo de personas.

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Posterior a la entrada, el hombre de short blanco corrió para agredir a otra persona. Detrás de él entró un sujeto que portaba un rifle en la mano derecha.

Cuando el hombre alterado comenzó a agredir a la otra persona, el alcalde llegó nuevamente al lugar, en lo que parece una intervención para detener la violencia.

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Flores Fernández cumple su segundo mandato consecutivo al frente de Metepec

Fernando Gustavo Flores Fernández nació el 31 de agosto de 1973 en Metepec, Estado de México. Estudió en la Universidad UEEM y es fundador y CEO de CIFO Technologies, empresa de desarrollo tecnológico, software y sistemas que creó en 1996 en su municipio natal, según su perfil en Líderes Mexicanos.

Su trayectoria empresarial estuvo ligada desde el inicio al sector público: en 1998 desarrolló uno de los primeros sistemas de software para recaudación de impuestos municipales.

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Fernando Flores forma parte del Partido Acción Nacional. Crédito: Facebook - Fernando Flores Fernández

En 2000 creó un kiosco multiservicios para expedición de actas de nacimiento y dos años después presentó el primer cajero de expedición de actas en el extranjero.

En 2006 lanzó el primer simulador automatizado para expedición de licencias de conducir.

En 2014 adquirió la agencia de noticias Quadratín en Querétaro, Estado de México, Quintana Roo y Oaxaca. No hay datos que revelen si sigue siendo propietario del medio.

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Durante la pandemia de 2020 desarrolló el primer respirador no invasivo y una cabina sanitizante con base en ozono.

Flores Fernández asumió la presidencia municipal de Metepec en 2022, postulado por la coalición PRI-PAN-PRD. El 2 de junio de 2024 ganó la reelección para el periodo 2025-2027. Está afiliado políticamente con el Partido Acción Nacional.