Procesan al séptimo implicado en la desaparición de Marco Antonio Sauceda, hijo de Ceci Flores

Resta por cumplimentar una orden de aprehensión relacionada con el caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luis Alfonso “N” fue vinculado a proceso este jueves como el séptimo imputado en la investigación por la desaparición y muerte de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la madre buscadora Ceci Flores, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Con esta acción judicial, la fiscalía acumuló siete de las ocho órdenes de aprehensión obtenidas en la causa penal y solo resta una por cumplimentar. Sin embargo, autoridades han referido que la persona faltante por llevar ante la justicia cuenta con una ficha de desaparición.

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La captura de Luis Alfonso “N” se concretó el pasado 1 de junio en la colonia El Chaparral, en Tijuana, Baja California, mediante un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora (AMIC) y la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC).

Séptimo implicado en la desaparición de Marco Antonio. (FGJES)

Las autoridades lo localizaron en la zona de canalización del Río Tijuana para dar cumplimiento al mandamiento judicial librado en su contra.

La FGJES formuló imputación por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

Seis detenidos y una muerte cerraron las primeras siete órdenes

De las ocho órdenes de aprehensión obtenidas desde el pasado 2 de abril de 2026, seis fueron cumplimentadas antes de la captura de Luis Alfonso “N”.

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Cinco correspondieron a detenciones: Felipe de Jesús “N”, Sergio Elliot “N”, Francisco Javier “N”, Martín “N” y Alán Eduardo “N”, todos imputados por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

Cinco personas fueron detenidas en el marco de las investigaciones. Crédito: FGJES

La sexta orden quedó resuelta por la muerte de un sujeto identificado como Alexis “N”. El rancho donde fueron hallados los restos de Marco Antonio, en el kilómetro 46 de la carretera 26 en Hermosillo, pertenecía a un hombre ya fallecido que habría participado en la desaparición, aunque la FGJES no confirmó si se trata de Alexis “N”.

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La última orden de aprehensión está relacionada con un hombre que se encuentra desaparecido, según declaraciones del fiscal general de Sonora, Gustavo Salas Chávez. Presuntamente el sujeto fue secuestrado por un grupo delincuencial.

Las investigaciones ministeriales, el trabajo de inteligencia y los análisis periciales permitieron establecer la participación de dos fracciones delictivas en el caso. La fiscalía no ha precisado hasta el momento la identidad ni la filiación de ninguno de los dos grupos.

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Los restos de Marco Antonio fueron hallados en un cateo en marzo de 2026

El 24 de marzo de 2026, la FGJES ejecutó un cateo en un rancho ubicado a 790 metros al norte del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26, en Hermosillo.

Ahí se localizaron fragmentos óseos en estado avanzado de degradación, junto con 11 casquillos de distintos calibres, un celular y prendas de vestir.

La propia Ceci Flores anunció el hallazgo en redes sociales: “Hoy localicé a mi niño… abrazo tus restos, es lo que me queda”.

La madre buscadora señaló que únicamente pudo hallar huesos y que ella quería encontrar el cuerpo completo (X/@CeciPatriciaF)

Reconoció los restos por la vestimenta: pantalón negro de mezclilla, playera guinda Nike y zapato negro, la misma ropa que Marco Antonio portaba el 4 de mayo de 2019, cuando un comando armado lo interceptó en Bahía de Kino junto a su hermano menor, Jesús Adrián, mientras ambos regresaban del trabajo.

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Para obtener el perfil genético definitivo, los peritos aplicaron protocolos de alta complejidad que incluyeron digestión para la liberación de ADN, extracción automatizada, purificación, cuantificación y tres químicas de amplificación distintas.

El 31 de marzo, la FGJES confirmó la identificación positiva de Marco Antonio Sauceda Rocha.

Jesús Adrián fue liberado días después; Marco Antonio nunca regresó

Aquel 4 de mayo de 2019, el comando que interceptó a los hermanos en Bahía de Kino liberó a Jesús Adrián días después.

Marco Antonio permaneció desaparecido casi siete años. Sus restos fueron velados en el domicilio familiar en Valle de Kino y sepultados el 2 de abril de 2026.

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Milagros Valenzuela Flores, hija de Ceci y hermana de la víctima, confirmó los resultados a medios de comunicación: “Nos entregaron el resultado. Salió positivo a los restos que encontramos el día 24 de marzo mediante un cateo que hizo la fiscalía”.

Cei Flores retomó las jornadas de búsqueda tras hallar a su hijo. | Jovany Pérez

Días después del sepelio, Ceci Flores anunció su traslado a Sinaloa para continuar la búsqueda de su otro hijo, Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido desde el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis.

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Aclaró que el traslado no implicó abandonar el liderazgo del colectivo: “Tenemos que trasladarnos a Sinaloa, seguir la búsqueda de Alejandro y todos nuestros desaparecidos. No voy a abandonar a las madres de Sonora, seguiré al frente de la Organización de Madres Buscadoras de Sonora”.

En abril, la madre buscadora envió una carta a Joaquín “El Chapo” Guzmán— recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Estados Unidos— para pedirle información sobre el paradero de personas desaparecidas por el Cártel de Sinaloa.

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Flores identificó a “El Chava”, “El Chato” y “El Mudo”, entre al menos diez personas que habrían trabajado para el exlíder del cártel, como los responsables de la desaparición de Alejandro.

“Sé, de verdad, que eres una persona buena que ayudó a mucha gente, a muchos pobres y que hoy te encuentras privado de tu libertad, y desde allá mándanos una carta”, escribió Ceci Flores.