Guatemala evaluará un nuevo subsidio a los combustibles por el alza internacional del petróleo

Guatemala evaluará un nuevo subsidio a los combustibles tras el alza de precios por el conflicto en Medio Oriente. (MEM)

Las autoridades de Guatemala analizan la posibilidad de implementar un nuevo subsidio a los combustibles, luego de que el incremento en los precios internacionales, impulsado por las tensiones en Medio Oriente, generó reacciones inmediatas en el país.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que la volatilidad en los mercados internacionales, asociada a los riesgos en el estrecho de Ormuz, provocó nuevas alzas en las estaciones de servicio guatemaltecas.

Por su parte, el titular de esa cartera, Erwin Barrios declaró que, por instrucciones del Ejecutivo, se convocó a los ministerios involucrados para estudiar medidas de apoyo económico dirigidas a la población.

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“Por coordinación presidencial, los ministros involucrados nos reuniremos para establecer la posibilidad de un nuevo apoyo económico para beneficio de la población, que de ser procedente, se presentará ante el Congreso de la República”, manifestó a través de un mensaje publicado en las redes sociales del MEM.

Erwin Barrios informó que el Ejecutivo convocó a varios ministerios para estudiar un apoyo económico que podría enviarse al Congreso.

Contexto internacional: conflicto en el estrecho de Ormuz y su impacto

El escenario internacional se encuentra marcado por la inestabilidad en Medio Oriente, donde el estrecho de Ormuz sigue bajo amenazas que elevan el costo del petróleo en los mercados globales.

De acuerdo con el MEM, a nivel internacional, entre el 10 y 20 de julio el galón de gasolina superior se incrementó 39 centavos de dólar, pasando de 3.10 dólares a 3.49 dólares. Mientras que el galón de regular subió de 3 dólares a 3.35 dólares, subiendo 35 centavos de dólar. El diésel pasó de 3.57 a 4.20 dólares, reflejando un incremento de 53 centavos de dólar.

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El conflicto en el estrecho de Ormuz elevó el precio internacional del petróleo y presionó los valores de la gasolina y el diésel en Guatemala. (MEM)

Además, recordaron que a los precios internacionales hay que sumar los fletes y seguros marítimos, costos de importación, costos de logística, impuestos y márgenes.

De igual forma señalaron que según el monitoreo realizado, entre el 13 y 20 de julio, las gasolinas reflejaron incrementos de 50 centavos por galón en la superior, 49 centavos por galón en la regular y 1.96 quetzales en el diésel.

Conflictos internos tras los aumentos: paros y bloqueos el martes 21 de julio

El martes 21 de julio, el país vivió una jornada de protestas y paros liderados por taxistas y transportistas en distintos puntos estratégicos de Ciudad de Guatemala y carreteras principales. Los conductores manifestaron que el incremento en los combustibles, sumado a la ausencia de medidas compensatorias, afecta la viabilidad de sus actividades. En varios accesos a la capital se reportaron bloqueos intermitentes y largas filas de vehículos, lo que derivó en congestión y reclamos de usuarios del transporte público.

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Entre el 10 y el 20 de julio, la gasolina superior subió 39 centavos de dólar, la regular 35 centavos y el diésel 53 centavos. (MEM)

“El precio del diésel complica nuestro trabajo diario”, expresó uno de los representantes del gremio de transportistas. Las protestas se mantuvieron desde la madrugada hasta primeras horas de la tarde, sin incidentes mayores, pero con la advertencia de posibles nuevas acciones en caso de no obtener respuestas del Gobierno.

Al tiempo que anunciaron incrementos en el precio del pasaje del transporte público, así como en los fletes, por lo que consideran un incremento de la canasta básica.

En tanto, la vicepresidencia de la República informó que el Gabinete Económico (Gabeco) evaluará qué medidas podrían tomar, pero hasta agosto, cuando se realice la reunión ordinaria de la instancia.

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