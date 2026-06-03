EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de junio

La jornada comienza luego de que este martes se registraron dos hechos importantes en el país:

-El secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz. La reportera captó en video el momento en el que dos sujetos armados rompieron la puerta de su domicilio para llevársela.

-Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una nueva carta en la que solicitó su extradición a México, así como la posibilidad de que su hija y esposa lo puedan visitar en prisión en Estados Unidos, pese a que está prohibido.