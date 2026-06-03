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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de junio

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La jornada comienza luego de que este martes se registraron dos hechos importantes en el país:

-El secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz. La reportera captó en video el momento en el que dos sujetos armados rompieron la puerta de su domicilio para llevársela.

-Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una nueva carta en la que solicitó su extradición a México, así como la posibilidad de que su hija y esposa lo puedan visitar en prisión en Estados Unidos, pese a que está prohibido.

13:02 hsHoy

Detienen a 20 personas en cateos simultáneos en Querétaro

Detenidos en operativos de Querétaro
Foto: Fiscalía de Querétaro

La realización de nueve cateos simultáneos en los municipios de Querétaro y Corregidora culminaron con la detención de 20 personas y el aseguramiento de armamento, cartuchos, un artefacto explosivo, así como herramientas presuntamente utilizadas para la extracción ilícita de hidrocarburos.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que las diligencias se realizaron en coordinación con corporaciones estatales, municipales y fuerzas federales. Los operativos tuvieron lugar en domicilios de las colonias Lomas de San Pablo, Jardines de Azucenas, Juríca y Rancho San Pedro, en Querétaro, así como en Residencial Villalba, Lourdes y La Negreta, en Corregidora. Estas acciones derivaron de investigaciones por delitos contra la salud y conductas de carácter federal.

Detalles de los operativos y aseguramientos

Durante los cateos, fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles de distintos calibres, cargadores, un artefacto explosivo, cuatro vehículos de carga tipo “pipa”, equipos telefónicos y dispositivos de almacenamiento digital. Además, se incautó diversa documentación y objetos de interés que serán sometidos a análisis periciales para su integración a las carpetas de investigación.

20 detenidos en Querétaro
Foto: Fiscalía de Querétaro

En varios inmuebles intervenidos se encontraron herramientas y objetos que podrían haber sido utilizados para la extracción ilícita de hidrocarburos. Por este motivo, se abrió una nueva carpeta de investigación federal por posibles violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.

Las acciones permitieron el aseguramiento formal de dos inmuebles, mientras que en el resto de las ubicaciones se colocaron sellos de resguardo ministerial para continuar con actos de investigación.

Las personas detenidas enfrentan acusaciones por posesión de armamento y otros delitos federales. Serán puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

12:38 hsHoy

EEUU emite alerta de seguridad por enfrentamientos entre criminales y agentes de seguridad en Baja California Sur

Las autoridades también compartieron mediadas a tomar en cuenta para los ciudadanos en la zona

(Cuartoscuro/ José Betanzos Zárate/Ilustrativa)
(Cuartoscuro/ José Betanzos Zárate/Ilustrativa)

Las autoridades de Estados Unidos, a través del Consulado General de del país en Tijuana, compartieron una alerta de seguridad por los hechos violentos registrados en Baja California Sur.

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