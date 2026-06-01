CDMX alista operativo de seguridad para Mundial 2026: desplegará más de 11 mil elementos

El plan contempla un despliegue total de 11 mil 219 elementos, de los cuales 9 mil 194 serán policías capitalinos. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó el esquema de seguridad y movilidad que se aplicará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la capital del país, con operaciones en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo capitalino y distintas sedes de eventos públicos.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que el dispositivo se desarrollará en coordinación con instancias federales y locales, además de cuerpos de emergencia, para la atención de actividades relacionadas con la justa deportiva.

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El plan contempla un despliegue total de 11 mil 219 elementos, de los cuales 9 mil 194 serán policías capitalinos, apoyados por más de mil vehículos. También participarán dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con instituciones del gobierno local y la Cruz Roja Mexicana.

Para el Estadio Ciudad de México, donde se prevé la realización del partido inaugural y otros cuatro encuentros con una asistencia superior a 82 mil personas, se prevé el despliegue de 7 mil 708 elementos y 682 vehículos.

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El operativo en esta zona se organizará en tres componentes: control del perímetro, vigilancia en accesos y regulación de movilidad. Uno de los puntos centrales será la aplicación del esquema de “Última Milla”, una zona peatonal con restricciones vehiculares en las inmediaciones del estadio.

Este polígono estará delimitado al norte por Avenida Santa Úrsula, al sur por Circuito Azteca y Anillo Periférico, al oriente por Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Las Torres, y al poniente por Avenida del Imán y Gran Sur. El acceso quedará restringido a personas con boleto, vehículos acreditados y residentes de la zona con un código QR emitido por la alcaldía de Coyoacán.

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La zona contará con 18 accesos peatonales, 12 semipeatonales y 30 vehiculares. En el perímetro se instalarán filtros de revisión y señalización para la orientación de asistentes.

En materia de seguridad, se prevén patrullajes, vigilancia preventiva, revisión de objetos prohibidos y protocolos de evacuación en caso de incidentes. Entre los artículos restringidos se encuentran armas, materiales inflamables, bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas, objetos voluminosos y equipo profesional de grabación.

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El dispositivo vial incluirá cierres y desvíos en calles cercanas al estadio, así como la operación de sistemas de transporte como estacionamientos de intercambio, zonas de ascenso y descenso para taxis y plataformas digitales, además de espacios para bicicletas. También se definieron rutas alternas en avenidas como Periférico, Insurgentes, Universidad, División del Norte y Miramontes, entre otras.

FIFA Fan Festival: estiman 60 mil personas por día

En paralelo, el Zócalo capitalino será sede del FIFA Fan Festival del 11 de junio al 19 de julio, con una asistencia estimada de 60 mil personas por día. En este punto se desplegarán 3 mil 411 elementos y 339 vehículos bajo el esquema denominado Plan Kukulkán.

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En esta zona se instalarán cinturones de seguridad, filtros de acceso, revisión de mochilas y vigilancia mediante cámaras del C5. También se realizarán patrullajes a pie y monitoreo para la detección de incidentes.

Además, se prevé la realización de Festivales Futboleros en las 16 alcaldías, con transmisiones públicas de partidos y actividades recreativas. Para estos eventos se desplegarán 291 elementos y 75 vehículos.

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Las autoridades señalaron que durante el desarrollo del Mundial se mantendrán operativos de apoyo vial, atención de emergencias y monitoreo en zonas con alta afluencia de personas.