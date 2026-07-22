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Policías del Edomex frustran extorsión telefónica y secuestro virtual de una joven en Ecatepec

La rápida intervención de la SSEM permitió localizar a una joven de 19 años

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Policías del Edomex evitan un secuestro virtual de joven y extorsión en Ecatepec (Foto: SSEM)

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) evitaron que una familia de Ecatepec fuera víctima de una presunta extorsión telefónica y un secuestro virtual, luego de desplegar un operativo que permitió localizar a una joven de 19 años, quien había sido manipulada por presuntos delincuentes mediante llamadas telefónicas.

La intervención ocurrió tras una denuncia recibida a través del Número de Emergencias Nacional 9-1-1, donde una mujer solicitó ayuda al informar que había recibido una llamada en la que sujetos desconocidos aseguraban que su hija había sido privada de la libertad y exigían el pago de una fuerte suma de dinero para liberarla.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, operadores del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) canalizaron de inmediato el reporte a elementos estatales destacados en la colonia Mathzi II, en el municipio de Ecatepec, quienes iniciaron las labores de atención conforme a los protocolos establecidos para casos de extorsión telefónica y secuestro virtual.

Aplican protocolos para evitar el pago de la extorsión

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SSEM Secuestro virtual extorsión Ecatepec rescate joven 19 años

Tras entrevistarse con la denunciante, los uniformados detectaron que el caso reunía las características de una posible extorsión telefónica, por lo que suspendieron cualquier comunicación con los supuestos delincuentes para impedir que continuaran manipulando a la familia o concretaran el pago exigido.

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Paralelamente, los agentes iniciaron la búsqueda de la joven mediante llamadas telefónicas y otras acciones de localización, logrando establecer contacto con ella. Durante la conversación, la mujer compartió su ubicación, lo que permitió desplegar un operativo para encontrarla.

Las investigaciones preliminares revelaron que la víctima también había recibido una llamada de los presuntos extorsionadores, quienes le aseguraron que una de sus tías estaba en peligro y la convencieron de permanecer incomunicada dentro del sanitario de una cafetería ubicada en un centro comercial de la zona. Los delincuentes le indicaron que no abandonara el lugar hasta recibir nuevas instrucciones, una táctica común utilizada en los llamados secuestros virtuales.

Localizan a la joven y la reúnen con su familia

SSEM Secuestro virtual extorsión Ecatepec rescate joven 19 años
Secuestro virtual extorsión Ecatepec rescate joven 19 años (Foto: SSEM)

Con la información obtenida, policías estatales acudieron al sitio señalado y localizaron a la joven en buenas condiciones físicas. Posteriormente fue valorada por los servicios de emergencia y finalmente reunida con sus familiares, quienes agradecieron la oportuna intervención de las autoridades estatales.

Además del rescate, los elementos de la SSEM orientaron a la familia sobre el procedimiento legal para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con el propósito de que se investigue el origen de las llamadas y se dé seguimiento al caso.

¿Qué es un secuestro virtual?

Las autoridades explicaron que el secuestro virtual es una modalidad de extorsión en la que los delincuentes engañan tanto a la víctima como a sus familiares mediante llamadas telefónicas. A través de amenazas, intimidación y manipulación psicológica logran que la persona permanezca aislada e incomunicada, mientras hacen creer a sus familiares que realmente fue privada de la libertad para exigir dinero a cambio de su supuesta liberación.

Por ello, la Secretaría de Seguridad exhortó a la población a mantener la calma ante este tipo de llamadas, evitar proporcionar información personal, colgar inmediatamente y comunicarse con sus familiares para verificar su ubicación antes de realizar cualquier depósito o transferencia.

Asimismo, recordó que la ciudadanía puede solicitar apoyo las 24 horas del día mediante el número de emergencias 9-1-1 o realizar denuncias anónimas a través del 089, con el objetivo de prevenir que este tipo de delitos se consumen y proteger el patrimonio de las familias mexiquenses.

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