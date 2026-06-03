Estuvo junto a Colosio, creó la Guardia Nacional con AMLO y ahora EEUU lo investigaría por vínculos con el crimen organizado: quién es Alfonso Durazo

La trayectoria política de Alfonso Durazo comenzó en el PRI y colaboró con Luis Donaldo Colosio, Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alfonso Durazo gobierna Sonora desde 2021 después de una trayectoria que lo llevó del equipo de Luis Donaldo Colosio, la Presidencia de Vicente Fox y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde impulsó la creación de la Guardia Nacional antes de buscar la gubernatura.

Nacido el 11 de julio de 1954 en Bavispe, Sonora, Durazo realizó sus estudios básicos en Agua Prieta y Hermosillo. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, una maestría en Administración Pública en el Instituto Sonorense de Administración Pública y un doctorado en Políticas Públicas en el Tecnológico de Monterrey.

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La carrera política de Durazo comenzó en el PRI en la década de 1970. A finales de los años ochenta se integró al equipo de Luis Donaldo Colosio y fue su secretario particular cuando el sonorense presidió el tricolor entre 1989 y 1992, cuando encabezó la Secretaría de Desarrollo Social entre 1992 y 1993, y durante su candidatura presidencial de 1993 a 1994.

Tras dejar el PRI en 2000, Alfonso Durazo fue secretario particular y vocero de la Presidencia de Vicente Fox hasta su renuncia en 2004. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Tras el asesinato de Colosio en marzo de 1994, Durazo ocupó cargos en el Departamento del Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

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En 2000 dejó el PRI y se incorporó al equipo de Vicente Fox. Después del triunfo presidencial del panista, se desempeñó como secretario particular del presidente y vocero de la Presidencia, hasta que renunció en 2004 en medio de tensiones internas en Los Pinos.

Más adelante tomó distancia de la administración de Felipe Calderón. Hacia 2006 se acercó a López Obrador, militó en Morena y fue presidente del comité estatal del partido en Sonora. En 2012 fue elegido senador de la República por Sonora. Desde ese cargo participó en comisiones vinculadas con gobernabilidad y seguridad.

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Como titular de la SSPC impulsó la reforma de 2019 para crear la Guardia Nacional

Durazo encabezó entre 2018 y 2020 la SSPC e impulsó la creación de la Guardia Nacional. (AP Foto/Marco Ugarte)

Durazo tuvo un papel central en la formación de la Guardia Nacional. Como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) entre 2018 y 2020, durante el gobierno de AMLO, impulsó la reforma constitucional aprobada en 2019 que dio origen a esa institución y coordinó su integración operativa inicial. Esa incorporación reunió elementos de la extinta Policía Federal con personal de la Policía Militar y Naval.

Durante ese periodo defendió públicamente la nueva corporación como parte de la estrategia federal de seguridad del gobierno de López Obrador. Dejó el cargo en el 2020 para competir por la gubernatura de Sonora.

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En su etapa como gobernador, ha impulsado proyectos de infraestructura, energías y relaciones binacionales con estados de Estados Unidos. Al mismo tiempo, ha enfrentado problemas de seguridad.

El gobernador Alfonso Durazo niega que Estados Unidos le haya retirado la visa

El gobernador de Sonora afirmó que su visa sigue vigente y sostuvo que no tiene acuerdos de colaboración con ningún país extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alfonso Durazo rechazó este miércoles 3 de junio que le hayan retirado la visa de Estados Unidos y descalificó el reportaje de Los Angeles Times, que lo ubica bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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El propio gobernador de Sonora sostuvo ante medios de comunicación que su documento sigue vigente y que no tiene ni complicidades con grupos criminales ni acuerdos de colaboración con otro país. También dijo que, si existiera una pesquisa en su contra, correspondería a Estados Unidos precisarla.

De acuerdo con Los Angeles Times, a Durazo le habrían retirado la visa desde el año pasado. El diario estadounidense citó fuentes cercanas al caso de Durazo y al del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, para sostener que ambos enfrentan indagatorias en Estados Unidos.

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Durazo respondió que la publicación carece de sustento. “Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente, no tengo complicidades ni con grupos criminales pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero”, afirmó ante medios de comunicación.