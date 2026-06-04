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De Corea a CDMX: aseguran más de 1 millón de cigarrillos apócrifos en el AICM

El cargamento estaba etiqueta como “mercancía diversa”, lo que derivó en una revisión pormenorizada

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De Corea a CDMX: aseguran más de 1 millón de cigarrillos apócrifos en el AICM
Parte de lo hallado por las autoridades (ANAM)

Un cargamento de más de un millón de cigarrillos presuntamente apócrifos fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La mercancía salió de Corea y tenía como destino la capital del país. Los uniformados revisaron el cargamento debido a que estaba etiquetado como “mercancía diversa”. Lo anterior derivó en el hallazgo de inconsistencias entre los documentos y los objetos presentados.

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Los hechos fueron informados por Aduanas de México el 3 de junio.

Pesaban más de tonelada y media: lo hallado por los agentes

Como resultado de la revisión los agentes encontraron 60 mil cajetillas de cigarrillos, lo que equivale a 1 millón 200 mil unidades, las cuales estaba en 50 cajas que dieron un peso mayor a 1.6 toneladas.

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De Corea a CDMX: aseguran más de 1 millón de cigarrillos apócrifos en el AICM
(ANAM)

“La mercancía permanece bajo resguardo de la autoridad competente para continuar con las investigaciones, diligencias legales y análisis técnicos correspondientes que permitan determinar plenamente su autenticidad y situación jurídica”, es parte del informe de la ANAM.

El material compartido por Aduanas muestra los diversos contendores incautados, así como detalles de las cajetillas aseguradas.

"Como resultado de acciones coordinadas de control y vigilancia en el AICM, la ANAM y la Secretaría de Marina aseguraron un cargamento de 60 mil cajetillas de cigarrillos presuntamente apócrifos, equivalentes a más de 1.2 millones de unidades“, informó la institución aduanera a través de sus redes sociales.

Otros aseguramientos

Cabe recordar que apenas un día antes, el 2 de junio, la ANAM informó sobre el aseguramiento de un cargamento de cigarrillos presuntamente apócrifos con un peso aproximado de 4 mil 170 kilos, procedente de Singapur.

(Crédito: Hacienda, Aduanas)
(Crédito: Hacienda, Aduanas)

“El cargamento provenía del extranjero y fue identificado mediante mecanismos institucionales de control y vigilancia aduanera”, es parte de lo compartido.

La detección derivó de los procesos de revisión documental y operativa ejecutados por personal especializado en las instalaciones aeroportuarias. El análisis de antecedentes comerciales, la validación de perfiles operativos y la trazabilidad documental del cargamento permitieron identificar posibles inconsistencias que derivaron en una inspección de mayor profundidad.

Mientras que el 14 de mayo pasado un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) derivó en el decomiso de un cargamento de cigarros ilegales que fue valuado en aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos , además, dicha mercancía estaría relacionada con operaciones de la Unión Tepito.

De acuerdo con información preliminar de autoridades federales, los pallets con cigarros ingresaron a través de la Ciudad de México y formaban parte de una red de distribución de tabaco ilegal ligada al contrabando y al mercado negro que opera en el centro del país.

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