Fallece Adriana García: quién era la influencer sinaloense que murió a los 30 años

La creadora de contenido Adriana García falleció a los 30 años en Culiacán. Drop Shop confirmó su muerte. (Instagram: _adrianaggc)

La comunidad digital de Culiacán despide este martes 21 de julio a Adriana García, creadora de contenido y colaboradora de Drop Shop, que murió a los 30 años. Dejó una hija de seis años y miles de seguidores que la recuerdan en redes con mensajes de dolor.

La noticia la confirmó la tienda Drop Shop a través de un comunicado en sus redes sociales: “Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”.

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¿Qué se sabe de la causa de muerte?

(Ig/_adrianaggc)

En redes sociales trascendió, de forma extraoficial, que García habría ingresado a una clínica privada de Culiacán para someterse a una cirugía estética programada, tras la cual habría fallecido. Esa versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad ni por su familia, que no ha emitido declaración alguna sobre las circunstancias del deceso pero que sí ha pedido a medios locales que se respete su duelo.

El secretario de Salud de Sinaloa Cuitláhuac González Galindo declaró que la dependencia no cuenta con información oficial relacionada con el caso, según reportó Excélsior. Agregó que, si la familia y las autoridades competentes lo determinan, se realizarán las investigaciones correspondientes. El funcionario señaló que cualquier procedimiento estético implica riesgos que deben explicarse previamente a los pacientes.

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa tampoco ha informado si existe una carpeta de investigación abierta. Por ahora, la única información oficial es la confirmación del fallecimiento.

Ojos azules, 36 publicaciones y una voz que Culiacán reconocía

Mensaje de Drop Shop sobre Adriana García. (Captura de pantalla)

Con apenas 36 publicaciones fijas en su perfil de Instagram @_adrianaggc, García construyó una presencia digital selectiva que logró a superar los 46 mil seguidores. En TikTok, donde su cuenta era @adrianaaagc, acumulaba la misma cantidad de seguidores, por lo que en ambas sumaba más de 92 mil seguidores.

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Sus últimos videos con textos como “Claro que me patina el coco, ni modo que nomás esté guapilla y ya” o “Yo fingiendo demencia con mi cartera antes de gastarme mis últimos $150 en un matcha” definían el tipo de contenido que le gustaba compartir con sus fans.

Su último video de TikTok, del 12 de julio, era una foto de ella con el texto “Yo antes era cool, ahora digo: sin azúcar porfa, es deslactosada?, quienes van a estar, a la otra dime con tiempo, Dios guarde, no puedo tengo clase, vamos mejor a desayunar, si Dios quiere”.

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Último post en TikTok de Adriana García. (Captura de pantalla)

Por otro lado, en Instagram destaca uno de sus últimos post, una fotografía desde Los Cabos, posando frente al mar con un vestido naranja, escribió sobre una rinoplastia previa: “Dios me hizo loca, pero qué tal el cirujano que me hizo la nariz bien chicles bomba”.

Su última publicación en Instagram fue el 1 de julio: fotos de ese mismo viaje con el pie de foto “Fotitos que no subí”.

Apenas en abril pasado había celebrado su cumpleaños número 30 en medio de la tristeza por la pérdida de su papá y abuelo. En esa ocasión escribió: “Siempre esperaba abril con mucha ilusión. Era un mes que para mí significaba alegría: mi cumpleaños, las vacaciones y momentos felices. Pero este año abril cambió por completo. En este mismo mes me tocó vivir uno de los dolores más grandes de mi vida: despedir a mi papá y a mi abuelo. Dos personas que marcaron profundamente mi vida y mi corazón”.

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Drop Shop, los viajes y casi un millón en ventas en un día

Dentro de Drop Shop —tienda especializada en gorras de edición limitada, tenis, relojes de lujo, ropa y cajas sorpresa, con sucursales en Culiacán, Ciudad de México, Monterrey, Durango y Sonora— García participaba activamente en ventas y generación de contenido. En una entrevista que circuló en redes llegó a mencionar que en una sola jornada había comercializado casi un millón de pesos en productos.

Los viajes frecuentes entre colaboradores eran parte de su rutina, algo que García señalaba como uno de los aspectos que más disfrutaba del trabajo.

(Ig/_adrianaggc)

Su feed registra sesiones de fotos profesionales y contenido desde la sucursal Roma de la Ciudad de México. El catálogo de la tienda maneja precios de entre 1,000 y 25,000 pesos.

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Amigos la despiden; sus seguidores recuerdan que extrañaba a su padre

La influencer Kimberly Torres fue una de las primeras en reaccionar públicamente: “Mi amiga, mi hermana. Tantos años de amistad, tantos momentos hermosos que vivimos y hoy me dan esta noticia. Te amaré por siempre, amiga hermosa”, escribió en Instagram.

(Captura de pantalla)

La creadora de contenido Paloma Espinoza publicó en sus historias: “Será muy difícil no volver a ver esos ojos azules, esa sonrisa que tienes desde niña, tu corazón y tu belleza que era como la de nadie”.

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Familiares compartieron un mensaje: “No hay palabras suficientes para expresar el dolor de tu partida. Siempre vivirás en nuestros corazones, en cada recuerdo y en el inmenso amor que nos dejaste”.

(Captura de pantalla)

Entre los comentarios que sus seguidores dejaron en sus redes sociales se lee:

“Pobre de su hija, mucha fuerza para la familia”

“Impactado. Descansa en paz y mucha fuerza para su familia y su hija”

“Vuela alto Adriana, ya estás con tu papá que tanto extrañabas”

“Era mi crush”

“Descansa en paz niña”

“Nooo mi niñaaaaaa”

“Hermosa bb. DEP”

“Estoy en shock”

“Que mala noticia”

“Te amamos Adri, siempre en nuestros corazones”

“Un día muy triste para todos los que conocimos a Adriana , sé que la pérdida de alguien siempre genera muchas dudas, a sus dudas les comparto que fue algo de salud. La extrañaremos mucho”