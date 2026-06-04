AMLO señala que Calderón alineó a la Secretaría de Marina a EEUU durante su sexenio

El posicionamiento del expresidente surge luego de las recientes acusaciones de EEUU contra políticos mexicanos. (Fotos: Cuartoscuro)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en una carta publicada este 3 de junio de 2026 que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa -de 2006 a 2012- la Secretaría de Marina fue alineada a los intereses de agencias del gobierno de Estados Unidos.

El expresidente publicó el documento desde su finca en Palenque, Chiapas, con el título: Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump.

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Cabe destacar que no es la primera vez que López Obrador realiza ese señalamiento. En su mañanera del 23 de febrero de 2023, cuando todavía ocupaba la presidencia, desarrolló el argumento con mayor detalle y en el mismo sentido.

La carta del 3 de junio: la Marina como antecedente del caso Cienfuegos

En el documento más reciente, López Obrador usó el caso del general Salvador Cienfuegos como hilo conductor para explicar la lógica intervencionista que, a su juicio, ha operado históricamente desde Washington hacia México.

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Sostuvo que la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos fabricaron un expediente contra el ex secretario de la Secretaría de la Defensa con el objetivo de someter al Ejército Mexicano, “como lo habían logrado con la Secretaría de Marina en el sexenio de Calderón”.

Cienfuegos fue secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y fue detenido en Estados Unidos en octubre de 2020.

López Obrador relató que solicitó al presidente Donald Trump revisar las pruebas del caso, porque su gobierno dudaba de la autenticidad de las mismas. Detalló que Trump accedió y ordenó que el caso se radicara en México, donde posteriormente fue absuelto.

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El extitular de la Secretaría de la Defensa fue absuelto de sus presuntos crimines. (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

Además, afirmó que se demostró que el expediente era “una represalia política fraguada” para someter a una institución del Estado mexicano.

La carta planteó ese episodio como parte de un patrón más amplio. López Obrador argumentó que se ha buscado de forma sistemática que las instituciones de seguridad mexicanas se alineen a los intereses de EEUU, y que cuando no lo logra por las vías ordinarias recurre a señalamientos penales.

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Su declaración surge tras las recientes acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios más de la entidad, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, facción de Los Chapitos.

En 2023, AMLO describió cómo operó la entrega de la Marina en el calderonismo

El 23 de febrero de 2023, durante su conferencia mañanera, el entonces presidente fue más explícito sobre los mecanismos concretos.

Describió que la Marina era originalmente una dependencia dedicada a los puertos y la protección de costas, y que durante el gobierno de Calderón se transformó en una secretaría con equipos de élite entrenados por Estados Unidos, armada con tecnología sofisticada proporcionada por Washington.

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Señaló que los agentes estadounidenses “entraban y salían, hacían lo que querían en el país, violando la soberanía de México”.

López Obrador también recordó que, tras el operativo en que fue abatido Arturo Beltrán Leyva, el embajador de Estados Unidos en México declaró públicamente que se podía confiar en la Marina, pero no en el Ejército Mexicano.

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El expresidente afirmó que la institución se alineó con EEUU durante el sexenio de Calderón. (imagen ilustrativa) REUTERS

Para el ex mandatario, esa declaración fue evidencia de que la dependencia naval ya respondía a intereses externos antes que a los del Estado mexicano.

En esa misma conferencia, AMLO preguntó directamente por qué Calderón no explicaba “los vínculos de gobierno a gobierno entre Estados Unidos y México para llevar a cabo operativos como el Rápido y Furioso”, el cual permitió la entrada de armas al país.

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También vinculó ese contexto con la figura de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, quien fue condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.

La carta de este 3 de junio cerró con un llamado a Trump a prescindir de sus consejeros, a quienes describió como “paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados”, y con una frase que condensó su argumento central: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.

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