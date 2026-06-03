México

Se derrumba techo de la Terminal 1 del AICM y causa daños a una automovilista

Autoridades resguardaron la zona para el retiro de la lámina que se desprendió desde varios metros de altura

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Colapsa una estructura en el AICM y provoca daño en un vehículo (X/ @javalat)
Colapsa una estructura en el AICM y provoca daño en un vehículo (X/ @javalat)

La tarde de este martes 2 de junio se registró el desplome de una estructura metálica de un puente peatonal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). A pocos días de que el gobierno federal entregó las remodelaciones en los estacionamientos y terminales del Aeropuerto “Benito Juárez”, una cubierta de un puente peatonal colapsó.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas, sucedió en uno de los puentes ubicados entre la Puerta 6 y 7 de la Terminal 1. Los vehículos transitaban por la vialidad cuando la estructura metálica que recubría el puente colapsó.

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Al momento del accidente, un vehículo particular se vio afectado por el impacto, además, la situación causó congestionamiento vial. Personal de seguridad del AICM y Protección Civil activó los protocolos de emergencia para atender la situación.

La tarde de este martes 2 de junio se desplomó una de las estructuras metálicas de un puente peatonal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el incidente ocurrió días después de que se entregaron las obras de remodelación por el Mundial 2026 (X/ @javalat)

AICM confirmó colapso de estructura metálica y daños a un vehículo

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez informó sobre el colapso de una techumbre en una salida vehicular de la Terminal 1 y aseguró que una automovilista resultó afectada por el incidente. En su comunicado publicado en X, el AICM señaló:

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“Hace unos momentos, sobre la avenida Capitán Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo”.

El mensaje oficial precisó que el desprendimiento ocurrió sobre la avenida Capitán Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, donde una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales se vino abajo. La terminal aérea indicó que, tras el hecho, se registraron daños para una conductora que quedó afectada por el evento.

Comunicado del AICM tras la caída de una estructura (X/ @AICM_mx)
Comunicado del AICM tras la caída de una estructura (X/ @AICM_mx)

“Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada, derivado de citado evento.Cabe mencionar que el servicio médico del aeropuerto intervino inmediatamente para atender la emergencia”.

El AICM añadió que su servicio médico intervino de inmediato para atender la emergencia. En el mismo comunicado, sostuvo que la cobertura de seguro se hará cargo de los daños ocasionados por el desplome de la estructura.

El aeropuerto también afirmó que abrirá una investigación para determinar responsabilidades por lo ocurrido en esa zona de acceso a la Terminal 1. El comunicado no detalló, al menos en ese mensaje, las causas del colapso ni el alcance total de las afectaciones materiales.

Se realizará la investigación correspondiente, a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan y la cobertura de seguro atenderá los daños que se hayan ocasionado”, finalizó el comunicado.

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