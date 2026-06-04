Inteligencia artificial: la apuesta de la SSC y una app de transporte para detectar incidentes en viajes

El acuerdo fue confirmado este 3 de junio por las autoridades capitalinas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la plataforma de transporte DiDi firmaron este 3 de junio de 2026 un acuerdo de colaboración para monitorear en tiempo real el 100 por ciento de los viajes en la capital, mediante inteligencia artificial, con el objetivo de prevenir incidentes y reducir los tiempos de respuesta policial.

Este convenio se concretó en vísperas de la Copa Mundial de Futbol que concentrará a millones de turistas.

El acuerdo incluye una nueva función de IA que, según información oficial, operará de forma nativa en segundo plano, sin requerir interacción del usuario, y mantendrá énfasis especial en casos con perspectiva de género.

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Posterior a la activación y alerta de la función, personal de la app evaluará la situación y vinculará los casos reales con las autoridades.

La empresa de movilidad afirmó que la información se protegerá de extremo a extremo dentro de los sistemas de la plataforma.

La IA analizará rutas, velocidad y perfiles de usuarios para detectar anomalías

El modelo de inteligencia artificial evaluará múltiples variables de forma simultánea: desviaciones de ruta, patrones de velocidad inusuales y telemetría de frenado.

También considerará factores de contexto como la hora, la zona del posible incidente y los perfiles de los usuarios involucrados, con atención especial a quienes contaban con reportes previos.

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La IA generaría una mejor respuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al detectar una situación irregular, el sistema canalizará el evento en milisegundos a un equipo de agentes especializados de DiDi. Este grupo tendrá como tarea el verificar y clasificar el caso con base en protocolos internos antes de escalar la alerta, sin intervención manual del usuario.

El sistema identificará el cuadrante policial exacto para activar a la SSC

Una vez confirmada una emergencia potencial, la plataforma identificará mediante GPS el cuadrante policial correspondiente y establecerá un canal de comunicación directo con los Jefes de Cuadrante de la SSC, lo que podrá permitir una movilización policial en sitio en el menor tiempo posible.

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El comisario Hermenegildo Lugo Lara, titular de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, señaló tras la firma que alcanzar una ciudad más segura requiere la profesionalización de cada puesto y la colaboración entre instituciones.

“Confío en que la tecnología de DiDi nos ayudará a detectar cualquier anomalía en tiempo récord y a impulsar las acciones necesarias para atender los incidentes que puedan presentarse”, expresó.

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Pablo Lamuraglia, director de Seguridad Global de DiDi, celebró el acuerdo.

“Sabemos que este tipo de esfuerzos necesitan incorporar las herramientas tecnológicas a nuestro alcance para mejorar la experiencia antes, durante y después de cada viaje”, dijo.

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Feminicidios y muertes vinculadas a DiDi en México

El acuerdo se firmó en un contexto en que DiDi ha enfrentado cuestionamientos públicos por su respuesta ante casos de violencia contra usuarias. En al menos tres casos documentados en México, mujeres fueron víctimas de feminicidio o murieron tras abordar unidades de la plataforma.

Paola Bañuelos desapareció después de tomar un taxi de aplicación en Mexicali; el conductor asignado por DiDi desvió la ruta antes del crimen. | (Crédito: Jesús Aviles/Infobae México)

Paola Bañuelos Flores, de 23 años, desapareció la madrugada del 8 de julio de 2024 tras abordar un DiDi en Mexicali, Baja California. Su cuerpo fue hallado cuatro días después en un predio de Oasis Campestre con signos de violencia. El conductor, Sergio Daniel “N”, se entregó en Ciudad Obregón, Sonora. Fue sentenciado a 122 años de cárcel por el feminicidio.

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Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, desapareció tras solicitar un mototaxi por aplicación en San Antonio la Isla. (FGJEM/Captura de pantalla)

En marzo de 2026, Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, solicitó un mototaxi a través de DiDi en San Antonio la Isla, Edomex. El viaje marcó “finalizado” a las 23:10 horas pero ella nunca llegó a su destino. Tres días después fue hallada sin vida en Metepec. El conductor, Daniel “N”, habría confesado el feminicidio. La familia denunció que la plataforma no respondió a sus solicitudes de información durante las primeras horas de búsqueda.

Accidente donde murió María. (X)

En julio de 2025, María del Carmen “N” falleció tras ser proyectada de una motocicleta de DiDi Moto que chocó con una camioneta en Paseo de la Reforma, en la CDMX. La Secretaría de Movilidad de la CDMX confirmó en aquel entonces que el servicio operaba de forma prohibida.

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El convenio firmado este 3 de junio estableció que el sistema de monitoreo tendría énfasis especial en casos con perspectiva de género, sin precisar los mecanismos específicos para su aplicación.