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Pumas sorprende a Toluca en la Bombonera: remonta 2-1 y deja atrás la goleada sufrida en la Jornada 1

Pumas remontó al Toluca en el Nemesio Diez, quitándole el invicto a los Diablos Rojos

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Pumas
La escuadra de Pumas de la UNAM lograron la victoria ante los Diablos de Toluca, como parte de la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con un marcador final de 2-1 (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Después de un inicio para el olvido en el Apertura 2026, Pumas UNAM mostró una cara completamente distinta y consiguió una valiosa victoria de 2-1 sobre Toluca en el Estadio Nemesio Diez, resultado con el que dejó atrás la goleada de 3-0 sufrida frente a Pachuca en la Jornada 1 y, además, terminó con el invicto de los Diablos Rojos en la Bombonera.

El equipo universitario llegó al compromiso con la obligación de responder tras las duras críticas recibidas por su presentación en el torneo. En contraste, Toluca buscaba mantener el paso perfecto antes de disputar el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul el próximo sábado.

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Toluca dominó el inicio y pegó primero

Los dirigidos por Antonio Mohamed, comenzaron el encuentro con el control absoluto del balón y generando peligro constante sobre la portería universitaria. La recompensa llegó apenas al minuto 13, cuando Jorge Díaz aprovechó una jugada ofensiva para abrir el marcador y poner el 1-0 que hacía justicia a lo mostrado por los locales.

Con la ventaja, los escarlatas administraron la posesión y parecían encaminados a una victoria cómoda, mientras Pumas tenía dificultades para salir de su propio campo y generar opciones claras de gol.

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Sin embargo, el panorama cambió por completo tras los ajustes realizados por el cuerpo técnico universitario durante el complemento.

Los cambios transformaron a Pumas

Diablos vs Pumas
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 21JULIO2026.- La escuadra de PUMAS de la UNAM lograron la victoria ante los Diablos de Toluca, como parte de la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con un marcador final 1-2. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

La reacción auriazul comenzó al minuto 56 gracias a Víctor Arteaga, quien ingresó al área por el sector izquierdo y sacó un potente disparo de zurda para vencer al guardameta Hugo González y decretar el empate 1-1.

El gol dio confianza a los visitantes, que comenzaron a disputar el balón con mayor intensidad y encontraron espacios en una defensa escarlata que perdió solidez.

Apenas siete minutos después llegó el tanto de la remontada. Sebastián Córdova apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro enviado por López. El mediocampista ganó el salto entre los defensores y colocó el balón en el ángulo inferior, dejando sin posibilidades al arquero mexiquense.

Tanto Arteaga como Córdova aplicaron la llamada “ley del ex”, castigando a un club con el que tuvieron pasado y convirtiéndose en los protagonistas de la noche.

Toluca presionó hasta el final

Diablos vs Pumas
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 21JULIO2026.- La escuadra de PUMAS de la UNAM lograron la victoria ante los Diablos de Toluca, como parte de la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con un marcador final 1-2. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Con la desventaja, Toluca adelantó líneas y encerró a Pumas durante los últimos diez minutos del encuentro. La presión fue tan intensa que el delantero Juninho prácticamente terminó jugando como un defensa adicional para ayudar a contener los constantes centros enviados por los Diablos.

Al minuto 85, el conjunto mexiquense modificó su esquema al retirar a un defensor para incorporar a un atacante argentino en busca del empate. Del otro lado, Pumas respondió reforzando el mediocampo para controlar la posesión y disminuir el ritmo del encuentro.

Los locales insistieron hasta el tiempo agregado y estuvieron muy cerca de igualar el marcador. Al minuto 95, Nicolás Castro desperdició la oportunidad más clara del cierre al no conectar de manera efectiva frente al arco universitario.

Córdova cambió el rostro universitario

Pumas MX﻿ Toluca Jornada 2 Liga MX
Sebastián Cordova en festejo de gol, durante el partido correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, entre los Diablos Rojos del Toluca y los Pumas de la UNAM, realizado en el estadio Nemesio Diez. (Foto: Imago7/Jesús Esquivel)

Más allá del resultado, Sebastián Córdova fue el futbolista que marcó la diferencia para los universitarios. Su ingreso aportó movilidad, calidad y liderazgo ofensivo, muy distinto a lo mostrado por Pumas en la primera jornada, cuando fue ampliamente superado por Pachuca.

La actuación del mediocampista permitió que el equipo encontrara mejores asociaciones en ataque y aprovechara las oportunidades que generó en el segundo tiempo.

Pumas recupera confianza; Toluca piensa en Cruz Azul

Con este triunfo, Pumas consigue sus primeros tres puntos del Apertura 2026 y deja una imagen mucho más competitiva tras el duro revés sufrido en su debut, cuando cayó 3-0 ante Pachuca en Ciudad Universitaria.

Para Toluca, la derrota representa el fin de su invicto en el campeonato y llega justo antes de uno de los compromisos más importantes del semestre, ya que este sábado disputará el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul.

Los universitarios demostraron capacidad de reacción, carácter y contundencia para remontar en una de las canchas más complicadas de la Liga MX, mientras que los Diablos Rojos dejaron escapar un partido que dominaron durante gran parte del primer tiempo y que terminaron pagando por su falta de contundencia.

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