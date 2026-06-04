Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

Los elementos federales partieron la tarde de este 3 de junio. Crédito: Defensa

90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocidos como “Los Murciélagos”, despegaron la tarde del 3 de junio desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a la Base Aérea Militar en Culiacán, Sinaloa.

El traslado se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con el objetivo de reforzar el despliegue operativo que la 9/a. Zona Militar mantiene en esa entidad federativa.

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Fuerzas especiales del Ejército Mexicano. Crédito: Defensa

Los 90 efectivos se sumarán a las labores que ya realizan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en la región para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa zona del país.

La Secretaría de la Defensa Nacional precisó que la misión del contingente es fortalecer las acciones de seguridad que las fuerzas federales sostienen en el estado de Sinaloa en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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Este es el objetivo del reforzamiento federal

La Defensa reveló que la misión de las unidades es actuar en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales mediante tareas de disuasión, prevención y patrullajes en distintos puntos de la entidad.

Estas acciones tienen como propósito generar un ambiente de tranquilidad entre la población sinaloense.

Los elementos llegaron esta tarde a Culiacán. Crédito: Defensa

Además, afirmaron que los efectivos realizarán su labor en todo momento conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.

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Cerca de las 18 horas del centro del país, medios de comunicación presentes en Culiacán reportaron la llegada con éxito de los elementos federales.

El 2 de junio hubo 10 homicidios en Sinaloa, casi el triple del promedio diario de mayo

La Fiscalía General del Estado informó que el martes 2 de junio se registraron diez carpetas de investigación por homicidio doloso tras la localización de diez personas sin vida en distintos puntos de la entidad.

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La cifra superó ampliamente el promedio diario de mayo, que cerró con 113 homicidios y 3.6 víctimas por día.

En total fueron 9 crímenes en Culiacán y uno más en Mazatlán.

En la capital, las víctimas fueron encontradas en las colonias Azaleas, Antonio Toledo Corro, Valle Alto, La Conquista, La Campiña, 10 de Mayo, Casas Lindas y Laureles Pinos, además de otro deceso en las inmediaciones del basurón municipal.

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En Mazatlán, el caso ocurrió caso en la colonia Luis Echeverría.

Mayo se convirtió en el mes más violento hasta el momento, con 113 homicidios dolosos, por encima de febrero con 109, enero con 107, abril con 101 y marzo con 80.

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Repunte en cifras de asesinatos en Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinaloa acumuló 510 homicidios dolosos en los primeros cinco meses de 2026.

Fue en ese contexto que la Defensa ordenó el despliegue de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales para reforzar las operaciones de seguridad en la entidad.

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Sinaloa está bajo presión tras acusaciones contra Rocha Moya y 9 más

Asimismo las acciones militares se enmarcan en una reciente crisis política y de seguridad. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez personas, todos vinculados con el gobierno estatal, por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa, facción de Los Chapitos, para el tráfico de droga hacia Estados Unidos mediante la protección e impunidad de los delincuentes.

Entre los señalados figuró el gobernador Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal al cargo.

El 4 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se presentó en Culiacán acompañado de altos mandos militares y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla para reafirmar la posición federal.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que, según su información, permanece en Sinaloa, aunque no ofreció más detalles al respecto tras reunirse con autoridades estatales en Culiacán.

“El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días con la seguridad de las familias sinaloenses”, señaló García Harfuch.

El funcionario precisó que desde hace dos años el estado registró un incremento de violencia por la pugna entre facciones criminales, refiriéndose a la guerra que estalló en septiembre de 2024 entre Los Mayos y Los Chapitos, tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada.

En este periodo, las fuerzas federales han incautado miles de armas y 70 toneladas de droga, además de detener a casi 2 mil 400 personas por delitos de alto impacto en la entidad.