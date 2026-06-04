AMLO revive caso del general Salvador Cienfuegos y asegura que fue un expediente fabricado y venganza contra el Ejército

López Obrador condecora a Salvador Cienfuegos durante una ceremonia por el bicentenario del Colegio Militar Heroico en Perote (Presidencia)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó una carta por lo que calificó como una “embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México” en la que muestra su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha señalado actitudes injerencistas por parte del país vecino del norte.

López Obrador señala que el actual presidente de EEUU, Donald Trump, ha cambiado respecto a la ocasión en que ambos fueron presidentes. Incluso, el exmandatario señala que el propio Trump le consultó sobre la medida de identificar a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas.

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El Trump de ahora es distinto al que traté

Además, aprovechó para hablar de la detención y posterior liberación de Salvador Cienfuegos.

(Foto: AP/ Rebecca Blackwell)

El caso Cienfuegos y la alineación de Calderón

AMLO sostiene que al final del primer mandato de Donald Trump las relaciones entre México y EEUU eran muy buenas, agregó que la confianza entre las naciones era tal que el proceso en contra del general de la Secretaría de de la Defensa Nacional (en dicha ocasión Sedena) durante la administración de Enrique Peña Nieto fue turnado a las autoridades mexicanas.

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“Cuando elementos de la DEA y del Departamento de Justicia, en venganza contra el Ejército Mexicano fabricaron un expediente en contra del general Salvador Cienfuegos y lo detuvieron en Estados Unidos, solicité al presidente Trump que nos permitiera revisar las pruebas, porque dudábamos de la autenticidad de las mismas, a lo cual accedió”, es parte de lo compartido por López Obrador.

Lo anterior generó que el caso fuera radicado en México, lo que resultó en que la Fiscalía General de la República (FGR) determinara el no ejercicio de la acción penal en favor del ex funcionario.

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(GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Según argumenta AMLO, el caso contra Cienfuegos obedecía a una “represalia política” relacionada con los intereses de EEUU por tener alineadas instituciones mexicanas, lo cual habría ocurrido en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, según destaca López Obrador.

Cienfuegos fue secretario del Ejército del 2015 al 2018, fue detenido a finales de 2020 en California, las autoridades estadounidenses lo acusaron de lavado de dinero y traficar con heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana desde finales de 2015 y hasta principios de 2017. Posterior a su arresto fue entregado a México luego de que EEUU retiró los cargos en su contra.

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“Se demostró que le fabricaron delitos, pero independientemente de que se tratara del secretario de la Defensa del gobierno anterior, pudimos constatar que fue una venganza y que no había elementos", dijo López Obrador durante una de sus conferencias matutinas cuando aún era presidente, en octubre de 2023.

También en octubre de 2023, Cienfuegos recibió de manos del presidente López Obrador una presea por el “Bicentenario del Heroico Colegio Militar”.