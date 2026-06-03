México

Motín en Conalep de Huixquilucan deja tres policías lesionados: estudiantes acusan que opera como centro penitenciario

Los alumnos también acusan que hubo menores de edad agredidos y detenidos

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Motín en Conalep de Huixquilucan, Edomex, deja tres policías lesionados: estudiantes aseguran que hay venta de droga
(Especial)

Las autoridades del Gobierno de Huixquilucan, Estado de México, informaron sobre la situación del Conalep de la entidad, hechos que dejaron tres policías lesionados.

“Autoridades escolares del Conalep manifestaron que al interior de la institución estudiantes se encontraban amotinados, realizando destrozos al interior de la escuela y extrayendo materiales del plantel educativo, derivado de distintas inconformidades", es parte del reporte oficial.

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Los hechos sucedieron alrededor del mediodía del 3 de junio agentes acudieron al sitio debido a los destrozos en el plantel. Debido a lo anterior los uniformados llegaron al sitio y descendieron de las patrullas con el objetivo de detener a los responsables de las agresiones, estos últimos quienes incitaban a más estudiantes.

Situación al exterior del Conalep Huixquilucan. Muestra la presencia de personal policial, hay agentes escoltando a una persona. Una ambulancia estacionada en la calle (Especial)

Fue durante las detenciones que los elementos de seguridad fueron agredidos. Un video captado por un testigo señala que estudiantes fueron detenidos sin protocolos, a pesar de lo anterior, las autoridades señalan que hubo apego a los protocolos.

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Opera como penitenciario, acusan estudiantes

Por su parte, un comunicado compartido por los estudiantes señala que el 1 de junio hubo manifestaciones pacíficas por situaciones como la venta de droga y extorsión.

“​Desde el día de ayer, padres de familia y alumnos nos manifestamos pacíficamente para denunciar la alarmante venta de narcóticos dentro de la institución. Estamos profundamente indignados: lejos de ser un espacio educativo seguro, el plantel opera bajo dinámicas similares a las de un centro penitenciario, donde impera la extorsión generalizada", se puede leer en el desplegado.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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