Tribunal en Florida ordena a empresas ligadas a Genaro García Luna pagar 578 millones de pesos a México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre una sentencia condenatoria a favor de México por parte de un tribunal en Florida, Estados Unidos, respecto a un proceso de recuperación de activos por parte de empresas ligadas al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, lo anterior por un sistema ilícito de contratación pública.
“La resolución judicial condena a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al pago de 578.5 millones de dólares por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano”, es parte del informe de las autoridades compartido el 20 de mayo.
El fallo a favor de México sucede luego de que el tribunal determinó que hubo participación por parte de personas físicas y morales en mecanismos enfocados a la obtención de contratos públicos para luego transferir y ocultar los recursos.
