Elementos de élite del Ejército Mexicano viajaron a Estados Unidos para recibir adiestramiento especial

40 elementos de las Fuerzas Especiales de la SEDENA y el Comando Norte de EE.UU. realizaron un ejercicio de entrenamiento conjunto en Camp Shelby, Mississippi Foto: Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional dio detalles este miércoles de una capacitación táctica en territorio estadounidense llevada a cabo entre el 18 de enero y el 13 de marzo de 2026, donde elementos militares mexicanos participaron en un ejercicio conjunto de entrenamiento en Camp Shelby, Mississippi, junto al personal del Comando Norte de Estados Unidos.

Este adiestramiento correspondió al programa anual de capacitación bilateral y se enfocó en el desarrollo de tácticas y técnicas avanzadas de operaciones especiales orientadas a fortalecer la cooperación y efectividad militar de ambos países.

Al consolidar procedimientos comunes y elevar la compatibilidad operativa, los ejercicios permitieron que las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional robustecieran su capacidad de respuesta ante escenarios complejos en la frontera común. Esta colaboración buscó garantizar mayores niveles de seguridad y preparación, bajo el compromiso de responsabilidad compartida y pleno respeto a la soberanía de cada nación.

El proceso formó parte de una estrategia que priorizó la reciprocidad operacional y la confianza entre instituciones armadas. La participación de personal mexicano en instalaciones estadounidenses respondió al principio de cooperación sostenida entre ambos ejércitos, permitiendo un fortalecimiento directo en la ejecución táctica.

El adiestramiento militar realizado, permitió incrementar la coordinación operativa entre los Ejércitos de México y los E.U.A. y fortalecer la compatibilidad operativa y procedimientos comunes para mejorar la preparación y capacidad de ambos Ejércitos, a fin de contribuir a garantizar la seguridad en la frontera común Foto: Defensa

Dentro del periodo señalado, los elementos recibieron instrucción intensiva para perfeccionar maniobras y familiarizarse con nuevas directivas de operaciones especiales, lo que se tradujo en la adopción de mejores prácticas y un estándar homologado de procedimientos militares. La integración bajo ambientes simulados favoreció la alineación doctrinal y una comunicación más fluida entre las cadenas de mando.

El adiestramiento no solo reforzó capacidades técnicas, sino que apuntaló la confianza mutua con la que ambos países sostienen su relación en materia de defensa y seguridad hemisférica. La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que el intercambio de experiencias y la exposición a escenarios realistas derivaron en mejoras puntuales de coordinación interinstitucional, elevando el perfil operativo de participantes mexicanos.

Ambos países reiteraron el valor de fortalecer este tipo de esquemas bilaterales, que refuerzan sus compromisos en responsabilidades comunes, y mantienen el pleno respeto a las decisiones soberanas de cada Estado. Con ello, México y Estados Unidos reiteraron el objetivo de mantener una frontera segura y el desarrollo de capacidades conjuntas ante amenazas emergentes.

Personal militar mexicano y del Comando Norte de Estados Unidos realizó entrenamiento conjunto en Mississippi, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

El ejercicio permitió fortalecer la coordinación y la compatibilidad operativa en técnicas avanzadas de operaciones especiales.

El adiestramiento se efectuó bajo los principios de reciprocidad, confianza mutua y respeto a la soberanía nacional.

(X/@Defensamx1)

La misión, autorizada por el Senado mexicano, marca uno de los mayores despliegues de fuerzas de élite mexicanas para adiestramiento en territorio estadounidense en los últimos años.

De acuerdo con información de Milenio, los soldados partieron a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana el 18 de enero, portando armamento reglamentario.

El objetivo principal es perfeccionar habilidades en operaciones especiales y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, según lo comunicado por la dependencia federal.

Cooperación estratégica

La capacitación en Camp Shelby se inscribe dentro del programa Evento No. SOF28, centrado en la actualización de doctrinas de combate, planificación táctica y adopción de estándares internacionales en operaciones militares.

Este adiestramiento responde a acuerdos de seguridad binacional y busca que las fuerzas mexicanas armonicen doctrinas y compartan experiencias operativas, con miras a consolidar una visión conjunta ante desafíos regionales.

Elementos del ejército mexicano. (CUARTOSCURO)

Un informe del Senado sostiene que la salida de tropas fue aprobada en noviembre y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre.

La actividad, que se desarrolla bajo un marco constitucional estricto, permite a los soldados mexicanos portar armas durante su estancia en territorio estadounidense para replicar escenarios reales de entrenamiento.

Camp Shelby, ubicado al sur de Mississippi y con una extensión de 525 kilómetros cuadrados, ha operado como centro de adiestramiento militar desde la Primera Guerra Mundial. Sus instalaciones ofrecen simulacros a nivel de batallón para el uso de tanques M1 Abrams, vehículos Bradley y obuses Paladin, además de recibir regularmente a contingentes internacionales.

Adiestramiento de élite

El programa SOF28 incluye instrucción avanzada en planificación de operaciones especiales, inteligencia mediante tecnología satelital y uso de drones, así como protocolos de interoperabilidad para misiones conjuntas.

Los elementos regresarán el 13 de marzo. (X/@Defensamx1)

Durante su estancia en Mississippi, los 40 militares mexicanos se especializan en estrategias de inserción discreta en zonas de alto riesgo, protección de instalaciones críticas y técnicas de respuesta rápida ante amenazas transnacionales.

Al finalizar la capacitación, los participantes actuarán como multiplicadores de conocimiento en sus respectivas unidades.