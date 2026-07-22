‘La La Land’ volverá a cines por su décimo aniversario con un notable cambio que lleva años persiguiendo a Ryan Gosling: “La gente me dijo que no molaba”

Tráiler de La La Land

La La Land regresará a las salas de cine este año para celebrar su décimo aniversario y lo hará con un detalle que no ha pasado desapercibido para quienes siguen la carrera de Ryan Gosling. El póster original de la película, convertido en un ícono visual de la década pasada, ha sido modificado por Lionsgate para corregir la postura de la mano de Gosling, un gesto que el propio actor reconoció públicamente como motivo de incomodidad personal desde el estreno del filme. La imagen actualizada, que acompaña el relanzamiento en cines, elimina un detalle que durante años persiguió al protagonista y que fue objeto de comentarios tanto del propio Gosling como de los fanáticos de la película.

La reedición de La La Land llegará a los cines el domingo 16 de agosto, proyectándose en salas Dolby Cinema de la cadena AMC Theatres en Estados Unidos. La decisión de volver a proyectar la película responde tanto a su éxito sostenido como a la expectativa generada por el reencuentro del público con una de las producciones más reconocidas de la última década. El regreso a la gran pantalla incluye un nuevo cartel promocional, donde la mano de Gosling ha sido rediseñada para adoptar la pose que originalmente debió tener, de acuerdo con las instrucciones del equipo de producción y las intenciones del propio actor.

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En declaraciones a The Wall Street Journal Magazine en 2024, Gosling describió su experiencia al posar para el póster: “Estamos bailando, Emma y yo, y no sabía que eso terminaría siendo el póster de la película. Se suponía que debíamos levantar las manos y pensé que sería genial poner mi mano más plana, aunque todos me dijeron que no molaba. Estaba seguro de que era más cool”. Sin embargo, con el tiempo, el actor admitió que la decisión no fue la mejor: “Ahora, cuando lo veo, y tengo que verlo todo el tiempo, sé lo que habría sido más cool… la pose que se planeó. Así maté un poco la energía. Lo llamo ‘La La Hand’”.

El rediseño del póster para el relanzamiento es una respuesta directa a esa inquietud. Lionsgate decidió intervenir la imagen después de que el propio Gosling, en reiteradas entrevistas, señalara que la postura de su mano era un detalle que lamentaba y que, según sus palabras, “mató la energía” de la composición visual original. La nueva versión del cartel muestra la mano extendida en la posición que el equipo creativo había sugerido en un inicio, cumpliendo así un deseo expresado en público por el protagonista.

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Comparación de los pósters de 'La La Land' prestando atención a la mano de Ryan Gosling.

Un clásico del cine por derecho propio

El fenómeno de La La Land no se limita a la anécdota del póster. Desde su estreno en 2016, la película dirigida por Damien Chazelle se convirtió en un referente del cine musical contemporáneo. Obtuvo seis premios Oscar, incluidos mejor director y mejor fotografía, además de un récord de siete Globos de Oro. La producción, protagonizada por Gosling y Emma Stone, recaudó 447 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 30 millones. El impacto del filme se tradujo en un renovado interés por el género musical y en la consolidación de sus actores principales como figuras centrales de la industria cinematográfica.

La trama de La La Land sigue a Seb, un pianista con aspiraciones de éxito, y Mia, una actriz en busca de su gran oportunidad en Los Ángeles. Gosling fue galardonado con un Globo de Oro por su interpretación y Stone ganó el Oscar a mejor actriz. La química entre ambos personajes y la ambientación nostálgica de la ciudad contribuyeron a que la película se convirtiera en un fenómeno cultural.

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El legado de La La Land continúa expandiéndose. Actualmente se prepara una adaptación musical para Broadway, aunque todavía no se ha anunciado la fecha de estreno. Este proyecto apunta a trasladar el universo del filme a los escenarios teatrales, sumando un nuevo capítulo a la historia de la película. La corrección del póster, que acompaña el regreso de La La Land a los cines, representa la resolución de una inquietud personal para Gosling y un guiño a los seguidores atentos a los pequeños detalles. El rediseño no solo celebra una década de éxito, sino que también reabre la conversación sobre el impacto visual y emocional de una de las películas más influyentes de los últimos años.