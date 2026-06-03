México

Alfonso Durazo se defiende: critica reportaje sobre retiro de su visa y señala a EEUU como responsable de informar si lo investigan

El gobernador de Sonora rechazó tener colaboración con el gobierno de ese país para brindar información o vínculos con grupos del crimen organizado

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Ilustración en acuarela de un hombre con camisa y chaqueta, una bandera de Estados Unidos ondeando detrás y una visa estadounidense superpuesta.
Los Angeles Times reportaron este miércoles que el gobernador de Sonora y de Tamaulipas, Américo Villarreal, no cuentan con visa por una investigación en Estados Unidos en su contra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, criticó el reportaje de Los Angeles Times sobre el retiro de su visa americana por una supuesta investigación por parte de los Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado.

Al respecto, el mandatario rechazó los señalamientos afirmando que no tiene complicidades con grupos delictivos ni acuerdos de colaboración, esto luego de que el artículo afirmaba que su ingreso a Estados Unidos se realizaba mediante un programa especial reservado para testigos.

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“Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente, no tengo complicidades ni con grupos criminales pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero“, afirmó en entrevista con medios de comunicación.

Durazo también calificó como “noticia falsa” el artículo y rechazó dar alguna prueba de que efectivamente cuenta con visa, como lo es viajando a Estados Unidos o mostrando el documento.

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“Tampoco creo que deba ir a Estados Unidos solo para probar que tengo visa. Tampoco me veo mostrando mi visa para demostrar a un periodista sin fuente que tengo mi visa vigente”, afirmó.

EEUU deberá precisar la información, dijo sobre las indagatorias en su contra

Alfonso Durazo Sonora
Anteriormente el periodista Luis Chaparro reportó que Durazo era "sospechoso de terrorismo" en Estados Unidos. (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Respecto a que existe una investigación en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado, señaló a las autoridades estadounidenses como las responsables de informarlo, por lo que evitó esclarecer la situación.

Y es que de acuerdo con el reportaje de Los Angeles Times, al gobernador de Sonora le había sido retirada su visa desde el año pasado, en medio de investigaciones por supuestos vínculos con el narco.

El medio estadounidense respaldó su artículo citando fuentes cercanas tanto a este caso como al del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quienes le refirieron que Durazo viaja de manera regular a ese país para recibir tratamiento especializado por una afección médica.

Además, detallaron que el ingreso del gobernador a Estados Unidos se realiza mediante un programa de libertad condicional reservado para personas que cooperan con las autoridades.

El programa es conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, el cual permite a los no ciudadanos testificar con el objetivo de que las autoridades obtengan información y pruebas en casos.

Sheinbaum dijo que los gobernadores debían informar sobre el retiro de visas, pero criticó el reportaje

La presidenta de México y el gobernador de Sonora colocaron la primera piedra sobre la construcción de un nuevo hospital en el estado. Foto: (Facebook) Alfonso Durazo Montaño
La presidenta de México y el gobernador de Sonora colocaron la primera piedra sobre la construcción de un nuevo hospital en el estado. Foto: (Facebook) Alfonso Durazo Montaño

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que tanto el gobernador de Sonora como el de Tamaulipas eran los responsables de informar sobre el supuesto retiro de sus visas; sin embargo, criticó los posibles intereses del medio estadounidense al reportarlo.

“Qué intensión de quitar la visa y además hacerlo público, vamos a filtrar, porque así luego se actúa por algunos sectores para decirle a los mexicanos ‘aguas, aguas, te van a quitar la visa’. Hay que estar tranquilos”, afirmó.

A pesar de que el gobernador de Sonora rechazó el retiro de su visa, no es la primera vez que se le relaciona con investigaciones en el extranjero. El año pasado, el periodista Luis Chaparro reportó que la CBP lo consideraba como “sospechoso de terrorismo”, lo que supuestamente lo convertía en un objetivo de detención inmediata al intentar ingresar a EEUU.

En ese entonces, Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, negó la autenticidad del documento y tachó la nota como “completamente falsa” por carecer de sustento.

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